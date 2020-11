Stralsund

Wir sind Volt – diesen Slogan konnte man kürzlich in Stralsund lesen. Dahinter steht eine junge Partei, die 2017 gegründet wurde. Sie schaffte es, schon 2019 mit Damian Boeselager einen Abgeordneten ins Europaparlament zu schicken. Bei den Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen zog Volt in 7 der 9 Kommunalparlamente ein. Kommunalwahlen in NRW. Das soll nun auch in Mecklenburg-Vorpommern bei den Landtagswahlen und den Bundestagswahlen 2021 gelingen.

Deshalb tourt die Partei mit ihren Kandidaten nun quer durchs Land, will sich vorstellen. So auch in Stralsund, wo man in der Altstadt einen Stand aufgebaut hatte. „Die Resonanz war gut. Von den Bürgern kamen unter anderem Fragen zu den Themen Europa, Gesundheit und öffentliche Sicherheit“, sagt Peter Steffes im OZ-Gespräch. Er lebt auf Rügen und ist bei „ Volt“ verantwortlich für die Mitgliederbetreuung in unserem Kreis, kümmert sich im MV-Team aber auch um die Finanzen.

Abgucken in der EU erlaubt

Man verfolge bei all diesen Themen das Prinzip der „Best Practices“. „Europäische Städte und Regionen geben uns dafür Beispiele, welche wir als Impuls für unsere regionale Politik als Vorbild nehmen. Ein Beispiel für das Prinzip der Best Practices ist der soziale Wohnungsbau. In Wien wird der soziale Wohnungsbau durch die Stadt direkt betrieben. Ziel ist es, Mietwohnungen für die Bevölkerung wieder erschwinglich zu machen und die Wohnungsknappheit zu kompensieren. Zudem soll eine größere Durchmischung der sozialen Schichten erfolgen. Genau solche Konzepte wünschen wir uns auch für Stralsund und das Umland.“

Das sind die 5 S5 Wahl-Schwerpunkte:

Volt setzt im Wahlkampf auf fünf Schwerpunkte, die sowohl regional als auch lokal umgesetzt werden sollen. Im Wahlprogramm heißt es:

1. Intelligenter Staat: Bildung und Digitalisierung sind auch für Mecklenburg-Vorpommern Schlüsselelemente des 21. Jahrhunderts, mit noch erheblichem Nachholbedarf.

2. Wirtschaftliche Erneuerung: Eine innovative, ideenreiche und umweltbewusste Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern ist der Motor für den Fortschritt unseres Landes.

3. Soziale Gleichberechtigung: Niemand sollte in Mecklenburg-Vorpommern zurückgelassen werden – unabhängig von Geschlecht, Einkommen, Religion oder Herkunft.

4. Globaler Ausgleich: Europa muss mehr Verantwortung für seine Rolle bei den globalen Herausforderungen übernehmen und dabei auch lokale Politik stärker berücksichtigen. Nachhaltigkeit spielt hierbei einer der größten Rollen und sollte deshalb schon auf regionaler und lokaler Ebene einen hohen Stellenwert einnehmen.

5. Politisch aktive Bürgerschaft: Die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern müssen befähigt werden, die Politik über Wahlen hinaus zu beeinflussen.

Volt bekennt sich zu Europa

Und Volt bekennt sich klar zur EU. „Wir lieben die EU, das heißt aber nicht, dass es keinen Raum für Verbesserungen gibt. Am Herzen liegt uns vor allem unser Bundesland Mecklenburg Vorpommern, deshalb machen wir uns als regionales und lokales Volt-Team stark für unser Stralsund, unseren Landkreis Vorpommern-Rügen und für Europa“, erklärt Peter Steffes.

Von Ines Sommer