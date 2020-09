Voltigieren in Gerdeswalde: Kevin Jürgens nicht zu schlagen

Gerdeswalde

Kevin Jürgens musste nach seinem ersten Voltigier-Auftritt seit Januar lange bangen. Denn die Entscheidung über den Kreismeistertitel fiel erst einige Stunden nach den starken Umläufen des Reiters des RSC Greifswalder Bodden Neuenkirchen. Am Nachmittag dann die Gewissheit: Der 20-Jährige hatte seinen Titel im M-Einzel mit Pferd Quel Homme verteidigt!

„Wir hatten die letzten Wochen intensiv trainiert, weil wir coronabedingt lange raus waren“, erzählt Jürgens. „Wichtig ist das Vertrauenstraining vor dem Wettkampf.“ Die Gewöhnungszeit auf dem Reiterhof von Dirk Duffner in Horst/ Gerdeswalde hat sich ausgezahlt. „Ich war sehr zufrieden mit dem Auftritt heute“, bestätigte der Vorpommer.

Anzeige

Beim Voltigierturnier des ZRFV Wusterhusen wurden an zwei Tagen 56 Starts in Prüfungen auf 25 Pferden absolviert. Die Nachwuchsathleten des Ausrichters kehrten ebenfalls erstmals im Turnier auf das Pferd zurück. Lange Zeit konnten die Talente nur auf Böcken trainieren. Der Neustart gelang: So erzielte das Team Wusterhusen III als F-Gruppe auf Pferd Rosalie in der Kür sowohl Silber bei den WBO-Gruppen als auch Kreismeisterschaftsbronze. Zudem holte die Mannschaft Wusterhusen II um Juliane Müller den Sieg bei den A-Gruppen und den Vizekreismeistertitel.

Weitere OZ+ Artikel

„Fürs nächste Jahr wünschen wir uns wieder eine etwas lebhaftere Veranstaltung mit Publikum“, verriet Organisatorin Katrin Schlönvogt. „Wir sind aber sehr froh, dass das Turnier trotzdem so gut angenommen wurde. Die Teilnehmer waren sehr froh über diesen ersten Wettkampf. Er ist Motivation für diese Saison.“

Von Horst Schreiber