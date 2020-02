Vom Leckermaul bis zum Vielfraß – die kuriosesten Fressgewohnheiten der Grimmener Zootiere

Grimmen

Welcher tierischer Bewohner frisst im Heimattierpark am meisten? Welche Tiere sind wahre Futterverschwender, weil sie den gesamten Tag mit ihrem Futter herumspielen? Legen auch Tiere Fastentage ein und wer ist das größte Leckermaul im Zoo der Trebelstadt? Die OSTSEE-ZEITUNG präsentiert die kuriosesten Fressgewohnheiten der tierischen Bewohner des Grimmener Tierparks.

Die Kapuzineraffen: Sie fressen häufig und verschwenden jede Menge Futter

Sie haben die skurrilsten Fressgewohnheiten im Grimmener Heimattierpark. Die Rede ist von den Kapuzineraffen. „Jetzt, bei diesem regnerischen, kühlen Wetter, lieben unsere Kapuziner lauwarmen Gemüseeintopf“, verrät Tierpflegerin Heide Jahn und beschreibt: „Mehrmals in der Woche mische ich Suppengrün, Kartoffeln, rote Beete und in der Erkältungszeit auch Ingwer zusammen und koche dies zu einem leckeren Eintopf.“

Zudem bekommen die Affen ihr Futter häufig auch in spielerischer Form serviert. „Wir verstecken es in zugeknoteten Socken oder anderen Utensilien. Sie lieben einfach die Beschäftigung beim Fressen“, weiß Heide Jahn.

Vier bis fünf Mahlzeiten werden den Kapuziner-Affen täglich serviert. Dies liegt vor allem daran, weil sie wahre Futterverschwender sind. „Häufig wird nur einmal abgebissen und der Rest landet auf dem Boden und wird anschließend auch nicht wieder angerührt“, erklärt die Tierpflegerin.

Die schottischen Hochlandrinder: In zwei Wochen schaffen Sie einen gesamten Heuballen

Was übrig lassen die schottischen Hochlandrinder nicht. „Sie sind Dauerfresser und verputzen von all unseren tierischen Bewohnern am meisten“, bestätigt Heide Jahn. Die vier Rinder lassen sich so einen ganzen Heuballen binnen zwei Wochen schmecken. „Manchmal sogar noch mehr“, sagt die zuständige Tierpflegerin.

Öffnungszeiten und Eintrittspreise Der Grimmener Heimattierpark hat täglich von neun bis 16 Uhr seine Pforten geöffnet. Kinder, Auszubildende und Studenten zahlen zwei Euro Eintritt. Für Erwachsene sind vier Euro fällig. Das Jahres-Ticket kostet für Kinder zehn und für Erwachsene 20 Euro.

Der lachende Hans: Seine Fressgewohnheiten sorgen für Verwirrung bei den Besuchern

Beim lachenden Hans müssen die Besucher des Grimmener Heimattierparks manchmal schon zweimal hinsehen. „Wir werden immer wieder gefragt, ob unser lachender Hans seine eigenen Jungtiere frisst. Nein, dies ist nicht der Fall, aber als Fleischfresser lässt er sich täglich ein bis drei Eintagsküken schmecken“, beschreibt die erfahrene Tierpflegerin.

Und wie der Name es schon erahnen lässt, lacht sich der Eisvogel im wahrsten Sinne des Wortes während der Nahrungsaufnahme schlapp.

Die Uhus und die Waschbären: Wöchentliches Fasten oder Vorsorge für schlechten Zeiten

Auf ihre Linie achten im Grimmener Zoo die Uhus. „Am Sonntag und Mittwoch wird bei ihnen gefastet“, verrät Heide Jahn und verdeutlicht: „Dies tut den Tieren gut und ähnelt der Lebensweise in freier Wildbahn. „Dort gelingt es ihnen auch nicht, jeden Tag Nahrung zu fangen, so dass sie mit den zwei Fastentagen sehr gut leben können.“

Da sie große Teile des Tages entspannt auf einem erhöhten Platz der Volliere sitzen, verbrauchen die Uhus ja auch nicht übermäßig viel Energie.

Anders sieht es bei den Waschbären aus. Derzeit fressen sie zwar recht wenig, verheimlichen darf man hierbei aber nicht, dass sie sich im Herbst so richtig den Wanst vollgeschlagen haben. „Die Waschbären halten zwar keinen richtigen Winterschlaf, jedoch fahren sie ihr Energieniveau deutlich herunter. Dies spiegelt sich dann auch in der Nahrungsaufnahme wieder“, sagt Heide Jahn.

Zur Galerie Die OSTSEE-ZEITUNG präsentiert die ganz besonderen „kulinarischen“ Vorlieben der tierischen Bewohner des Grimmener Heimattierparks.

Und für alle gilt: Leckerlis gehen immer

Und ähnlich wie bei uns Menschen gibt es auch im Grimmener Heimattierpark jede Menge Naschkatzen. „Auf Leckerlis fahren alle ab“, bringt es die Tierpflegerin auf den Punkt. Beispielsweise die Wollschweine können es gar nicht abwarten, wenn es mal wieder eine Handvoll Nüsse zum Aufknacken gibt. Bei den Erdmännchen sind es hingegen eher Mehlwürmer, die für jubelnde Herzenssprünge sorgen.

Für das Geflügel im Zoo der Trebelstadt gibt es demnächst neben Weizen wieder Bruchmais. „Dies stellt die nötige Energie zu Verfügung, damit die Tiere auch viele Eier legen, die dann im Tierpark ausgebrütet werden“, beschreibe Heide Jahn.

Wie würden Sie das Leben in Grimmen und in der Region bewerten: Sagen Sie uns Ihre Meinung

Von Raik Mielke