Grimmen

Einige tausend Kilometer sind es von Grimmen bis in die Heimat von Natalja Hoth (45) – ihr Geburtsort ist Schabunish im Ural ( Russland). Oktoberdorf, heißt der Ort, an dem sie die Schule besuchte. Natalja Hoth erlernte später den Beruf einer Verkäuferin für Lebensmittel und Haushaltswaren. Die Familie lebt seit 1996 in Dönnie.

„Bei mir kam die Liebe auf Umwegen, denn ich lernte meinen Mann kennen, als er an der Druschba-Trasse, der Trasse der Freundschaft, arbeitete", erzählt Natalja Hoth. Seit 2011 betreibt sie in Selbstständigkeit einen Imbiss in Grimmen und ist zusätzlich schon am frühen Morgen unterwegs, denn sie sorgt dafür, dass viele Haushalte pünktlich die Ostsee-Zeitung erhalten. Ganz stolz ist die Mutter auf ihren Sohn, der in den USA Maschinenbau studiert. „Wenn es klappt, fahren wir nach gern Russland zu besuch", sagt Natalja Hoth.

