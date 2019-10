Von der Physikerin zur Migrationssozialberaterin

Grimmen

Die 63-Jährige Christel Zenz arbeitet seit drei Jahren im Grimmener SOS-Familienzentrum als Migrationssozialberaterin. Spannend bei der in Trantow lebenden sympathischen Frau ist der berufliche Werdegang. Noch zu DDR-Zeiten studierte sie in Greifswald. „Ich habe fünf Jahre lang Physik studiert und meine Diplomarbeit dann 1979 geschrieben“, erklärt sie. Später schult sie um, ist elf Jahre lang für den IT-Support eines Wuppertaler Unternehmens zuständig. „Ich wollte meine Heimat aber nie verlassen. Habe immer in Trantow gelebt und von dort aus deutschlandweit Termine wahrgenommen“, erzählt sie. Nach einigen Jahren der Arbeitslosigkeit bietet sich der 63-Jährigen eine berufliche Perspektive in der Flüchtlingsarbeit. „Zudem habe ich in dieser Zeit auch noch einen Lehrgang in Sachen ’Seniorenbetreuung’ besucht“, sagt Christel Zenz, die nach eigenen Angaben in ihrer aktuellen Tätigkeit voll auf geht.

Von Raik Mielke