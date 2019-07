Griebenow

Kochen ist Leidenschaft. Sie steckt in jedem Gericht. Davon ist der 22-jährige Daniel Labrenz überzeugt. Es ist wohl auch seine Hingabe für diesen Beruf gewesen, die ihn die Ausbildung zum Koch kürzlich als Klassenbester abschneiden ließ. Sein Ausbilder: Christoph Dragheim, der ihn zunächst als Küchenchef im Grimmener Restaurant „Markt 7“ und später in der Vorpommerschen GenussManufaktur in Griebenow unter seine Fittiche genommen hat.

Vor rund zwei Jahren haben Christoph Dragheim als Koch und Bäckermeister und Daniel Bense als Betreiber der Mosterei Süderholz gemeinsam die GenussManufaktur in Griebenow eröffnet. Längst ist diese kein Geheimtipp mehr. „Catering, Mosterei, Bistro, Laden – es läuft gut“, sagt Christoph Dragheim. Besonders freuen sich Beide, dass ihr Bistro auch von den Einheimischen sehr gut angenommen wird. „Es ist mittlerweile ein Treffpunkt für die Leute aus dem Dorf geworden“, erzählt Dragheim.

Ausruhen gilt nicht

Auch wenn es gut läuft, ausruhen gilt nicht. Schon zur Eröffnung hatte sich Christoph Dragheim das Ziel gesetzt, dass die GenussManufaktur Ausbildungsbetrieb wird – irgendwann. Dass es schon ein Jahr nach dem Start in Griebenow realistisch wird, damit hatte er allerdings nicht gerechnet. Um so stolzer ist er nun, dass sein Azubi seine Ausbildung so gut abschnitt und ihn noch bis zum Jahresende unterstützt. Denn längst seien die Wochenenden in Sachen Catering beinahe ausgebucht. Bistro und Laden sollen darunter keineswegs leiden.

„Zusätzlich haben wir mit einer kleinen Veranstaltungsreihe begonnen – dem ’Fine Dinning’“, erzählt Dragheim. Bedeutet: Zehn bis 14 Feinschmecker kommen in den Genuss von ganz besonderen Menüs – von den Köchen persönlich serviert auf GenussManufaktur-eigenem Geschirr, das aus den Händen der Keramikerin Martha Zitzow aus Greifswald stammt. Mal thematisieren der Küchenmeister und sein Jungkoch in ihren Menüs den Ostseefisch, mal Wild aus heimischen Wäldern, das Biosattelschwein oder auch Vegetarisches beziehungsweise Veganes. „Regional und saisonal, das ist uns dabei wichtig“, sagt Dragheim.

Und das findet sich auch in den Produkten der GenussManufaktur und den Angeboten im Bistro wieder. „Gemüse beziehen wir beispielsweise von der Biogärtnerei Querbeet hier im Ort“, erzählt Dragheim. So auch die roten Zwiebeln für die Zwiebelmarmelade, die Daniel Labrenz gerade pellt. Eingelegte Gurken, Griebenower Schloßsenf, mit dessen Verkauf sie übrigens die Sanierung des Schlosses unterstützen, Barbecuesoße, verschiedene Säfte, verschiedenste Brote im Glas – unerschöpflich scheint die Kreativität der beiden Inhaber.

Ab Januar auf Wanderschaft

Noch haben sie die Unterstützung des Jungkochs Daniel Labrenz und sind darüber sehr froh. Doch ab Januar wird dieser auf Wanderschaft gehen. „ Japan, Irland, Frankreich: Das sind nur einige meiner Ziele“, erzählt der 22-Jährige. Mindestens fünf Jahre will er in verschiedenen Küchen auf der ganzen Welt anheuern. „Mit dem Beruf steht dir die Welt offen“, wirbt er für seinen Berufsstand. „Gegessen und getrunken wird schließlich überall“, fügt er als Begründung hinzu. Die deutsche Ausbildung zum Koch sei zudem weltweit hoch angesehen.

Erste Mosttermine sind schon vergeben

Noch aber will er bis Jahresende die GenussManufaktur-Inhaber unterstützen. Denn während Daniel Bense jetzt noch den beiden Köchen zur Hand gehen kann, beginnt für ihn im September die Hauptgeschäftszeit. „Am 2. September beginnen wir mit dem Mosten“, berichtet er. Immer montags und dienstags verarbeitet er dann Äpfel zu Saft. Seine Kunden wissen vor allem eins zu schätzen: Sie erhalten von ihm Saft aus dem eigenen Obst. Um in diesen Genuss zu kommen, sollten sich die Obstbauern allerdings mindestens drei Wochen vor dem Mosten einen Termin sichern.

Öffnungszeiten Bistro und Laden: April bis Oktober: Mi - So 11 - 17 Uhr, außerhalb der Saison: Fr - So 11 - 17 Uhr

