Von überfüllten Schulen und schöner Natur: Grimmener zeigt Bilder aus Gambia

Grimmen

„Wenn meine Mutter länger gelebt hätte, wäre ich schon am Nordpol gewesen“, sagt Walter Scholz mit einem Lächeln auf den Lippen. Seit frühester Jugend liebt der Grimmener das Reisen. „Meine Mutter hatte eine gute Rente und hat meine Leidenschaft, die mich bereits in über 40 Länder dieser Erde führte, unterstützt.“

Seit Mittwoch zeigt der Weltenbummler aus der Trebelstadt im Wasserturm der Stadt, Fotografien seiner fünf Gambia-Reisen. Unter dem Motto „ Gambia – Land und Leute“ gab der Rentner bei der Ausstellungseröffnung einen Einblick in das Leben, in dem für viele fremden Land.

„Musah Bah nannte mich sofort Papa“

Der passionierte Hobby-Fotograf bereist seit Jahrzehnten die Welt. Fünfmal führte ihn eine zehnstündige Flugreise bereits von Berlin, über Brüssel nach Dakar und anschließend mit dem Auto nach Gambia. Immer dabei: 58 Kilogramm Gepäck mit vielen kleineren und größeren Überraschungen für die Bewohner des Landes. Denn dieses ist das kleinste und zugleich ärmste Land des afrikanischen Kontinents. „Ich habe vor fünf Jahren den Tipp von Freunden bekommen und wollte die Region daraufhin unbedingt einmal erkunden“, beschreibt Walter Scholz.

Wann können Sie die Ausstellung sehen? Die Ausstellung „ Gambia – Land und Leute“ ist noch bis zum 30. März im Grimmener Wasserturm zu sehen. Das Wahrzeichen der Stadt hat von Dienstag bis Freitag in der Zeit von 10.30 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Zudem können Sie die Ausstellung am ersten und letzten Wochenende eines Monats in der Zeit von 12 Uhr bis 16 Uhr besuchen. Die Fotografien hängen in dem Raum unter der Aussichtsplattform, von der man einen wunderschönen Blick auf Grimmen hat. Der Eintritt kostet für Kinder und Jugendliche, im Alter von sechs bis 18 Jahre, einen Euro. Erwachsene zahlen zwei Euro. Kinder unter sechs Jahre haben freien Eintritt.

Und schon bei seinem ersten Aufenthalt in Gambia gab es eines der prägendsten Erlebnisse seiner vielen Reisen. „Ein Junge kam auf mich zu und nannte mich sofort Papa“, beschreibt der Trebelstädter.

Dies war Musa Bah, inzwischen so etwas wie sein Ziehsohn. Seither kümmert sich Walter Scholz in dem kleinen Ort Madina um seine mittellose Familie, die dort ohne fließendes Wasser und Strom leben muss. „Musa Bah hat keinen Vater. Ich fand die Geschichte sehr bewegend und bin seit unserer ersten Begegnung immer mit ihm in Kontakt geblieben“, sagt der passionierte Weltenbummler.

In einer Klasse werden 60 bis 80 Kinder unterrichtet

So kann der junge Mann inzwischen die elfte Klasse besuchen. „Die Kinder wollen alle gerne lernen, allerdings ist dies nur in der Grundschule ohne größere Kosten möglich. So endet die Schule nicht selten nach der fünften bis siebenten Klasse. Weil viele Freunde mich mit Spenden bei der Finanzierung seinen Schulkosten unterstützen, kann Musa Bah weiter zur Schule gehen. Sein Ziel ist es Arzt zu werden“, berichtet Walter Scholz bei der Ausstellungseröffnung.

Wie der Trebelstädter erklärt, gehen in Gambia 60 bis 80 Kinder in eine Klasse, mehr als 3000 sind es an der Schule, die der Grimmener regelmäßig besucht. Unterrichtet wird dort in zwei Schichten. „Die Menschen sind trotz der Armut sehr freundlich. Schon wegen der wunderschönen Natur wünsche ich mir, dass mehr Touristen dieses Land besuchen. Und dazu will ich mit meiner Fotoausstellung beitragen“, erklärt Walter Scholz seine Beweggründe für die Exposition.

Fotografien zeigen Natur, Rituale und Kuriositäten

„Während der fünf Reisen habe ich über 2000 Fotos gemacht. Ich liebe es, die Leute in alltäglichen Situation zu fotografieren. Zudem sind die Landschaft und die Tierwelt für mich, auch nach mehr als 20 Reisen auf den afrikanischen Kontinent, immer noch atemberaubend“, beschreibt Walter Scholz.

Eine kleine Auswahl an Fotografien zeigt nun diese wunderschöne Natur, besondere Rituale und jede Menge Kuriositäten. Denn wo sonst nutzen Ziegen das Dach eines Fahrzeugs als Transportmittel? Wo berät ein ganzes Dorf, wie der Neugeborene heißen soll? Oder wo sind Aasgeier die angesehenste Reinigungs-Polizei? So etwas kann man wahrscheinlich nur in Westafrika erleben. Und eben genau diese Geschichten will Walter Scholz mit seinen Bildern erzählen.

Lesen Sie auch:

Von Raik Mielke