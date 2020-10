Vom Baum ins Glas: Die Vorschüler aus der Kita Kinderland in Abtshagen (Kreis Vorpommern-Rügen) sammelten gemeinsam mit ihren Erzieherinnen Äpfel auf dem BeLa-Gelände in Wittenhagen. Dabei lernten sie unter anderem wie aus dem Apfel am Baum ein frischer Saft im Glas wird.