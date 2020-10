Von wegen Schokoloade: Abtshäger Kinder lieben Äpfel

Abtshagen

Wie wird eigentlich aus dem Apfel am Baum ein frischer Saft im Glas? Die Katzengruppe aus der Kita Kinderland in Abtshagen wissen es. Die Vorschüler sammelten fleißig Äpfel, die auf der Obstwiese des Unternehmens „BeLa“ in Wittenhagen wachsen. Seit vier Jahren besteht die Freundschaft zwischen dem Unternehmen und dem Kindergarten. Die Äpfel werden von Familie Derer in der Elmenhorster Mosterei zu Saft verarbeitet, der anschließend im Kindergarten serviert wird. Eine gesunde Symbiose.

Und weil das Sammeln der Äpfel für die Fünf- und Sechsjährigen auch ein bisschen anstrengend war, gab es genügend gesunde Obst-Pausen und Zeit, die Früchte zu kosten. Auch Paul, August, Eileen, Marvin und Marlon (Foto v. l.) genossen es gemeinsam mit ihrer Erzieherin Anna Wagenknecht.

Von Carolin Riemer