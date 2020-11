Vorfahrtsfehler: Transporter kollidiert mit Pkw bei Steinhagen

Steinhagen

Mit dem Schrecken sind ein Transporter- und ein Pkw-Fahrer am Donnerstagabend bei einem Unfall nahe Steinhagen davon gekommen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, die Fahrer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jedoch hoher Sachschaden.

Beim Abbiegen die Vorfahrt genommen

Der 61-jähriger Fahrer des Transporters befuhr gegen 18.10 Uhr die Landesstraße 192 und wollte an der Einmündung zur Bundesstraße 194 nach links in Richtung Negast abbiegen. Dabei übersah der Fahrzeugführer einen vorfahrtsberechtigten Pkw der Marke Citroen, der die B 194 in Richtung Grimmen befuhr. Trotz sofort eingeleiteter Gefahrenbremsung konnte der 56 Jahre alte Citroen-Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden

Beide Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden gibt die Polizei mit rund 20 000 Euro an. An der Unfallstelle kam es für etwa eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen.

