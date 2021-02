Vorland: 70 Kameraden bekämpfen Großbrand

Zum Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle und Werkstatt werden am Freitagabend Kameraden von sechs freiwilligen Wehren der Region in die Gemeinde Splietsdorf gerufen. Eine Photovoltaikanlage auf dem Dach erschwert das Löschen.

In einer Lagerhalle in Vorland brach am Freitagabend aus bisher ungeklärter Ursache ein Großbrand aus. Feuerwehr aus dem gesamten Umkreis waren im Einsatz. Quelle: Raik Mielke