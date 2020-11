Rakow

Die Deutsche Bahn ( DB) will den Bahnhof Rakow modernisieren. Aktuell haben erste Planungen der DB den Rahmen des Umbaubedarfs abgesteckt. Diese sehen einen Neubau des Außenbahnsteiges gemäß des Bahnsteigkonzeptes vor. Die neue, rund 100 Meter lange Plattform soll vom Bahnhofsvorplatz Richtung des Übergangs Groß Rakow versetzt werden und barrierefreies Ein- und Aussteigen ermöglichen. Abhängig vom eingesetzten Zugtyp ist eine Bahnsteighöhe von 55 oder 76 Zentimetern vorgesehen.

Der bestehende Bahnsteig wird ersatzlos abgerissen. Zusätzlich soll die Bahnsteigausstattung angepasst werden. So wird die Beleuchtung des Bahnhofs, die 2011 zuletzt ausgebessert wurde, der überdachte Wartebereich sowie die Zuwegung erneuert. Angedachter Baubeginn ist 2024. Allerdings stehen detaillierte Planungen noch aus.

Rakow ist derzeit an die Regionalexpresslinie 5 zwischen Stralsund und Neustrelitz im Stundentakt und zwischen Stralsund und Berlin (alle zwei Stunden) angebunden. Insgesamt halten 34 Züge pro Tag am Bahnsteig von Rakow.

Gemeinde Süderholz will Vorplatz schon 2023 fertigstellen

Im Zuge der Bahnhofsumgestaltung will auch die Gemeinde Süderholz nicht untätig bleiben. „Die Bahn fragte uns während der ersten Besprechung im Frühherbst, ob wir uns vorstellen könnten, den Vorplatz herzurichten“, berichtet Bürgermeister Alexander Benkert. Prompt packte die Gemeindevertretung die Planung für das Vorhaben auf die Agenda 2021. Für 2022 sollen Fördermittel beantragt werden, damit der Vorplatz bereits 2023 fertig ist.

Es sollen Auto- und Fahrradstellplätze entstehen. Zudem wurde Benkert der Wunsch nach einer Ladestation für Elektroautos zugetragen. „Wir müssen schauen, ob das Sinn ergibt. Der Planer soll das mit einbeziehen“, sagt der Bürgermeister. Grundsätzlich sei es nicht schlecht, wenn zumindest schon einmal die Anschlüsse für eine mögliche Zapfsäule vorhanden wären. „Und vielleicht findet sich ja ein Betreiber für eine Ladestation“, schiebt Benkert hinterher.

Zwei Häkchen hat die Umgestaltung des Bahnhofs. Zum einen müsste die Gemeinde den momentan mit schiefem Kopfsteinpflaster ausgelegten Vorplatz von der Bahn abkaufen. Zum anderen bleiben die nicht gerade ansehnlichen Ruinen der ehemaligen Bahnhofsgebäude am derzeitigen Bahnsteig und der garagenähnliche weiße Bau (vorerst) unangetastet. Die Objekte befinden sich in privater Hand. „Wir haben schon Kontakt mit dem Eigentümer aufgenommen. Es wäre schön, wenn da auch etwas passiert“, hofft Benkert. Baumaßnahmen an den alten Backsteingebäuden sind allerdings nicht einfach. Das 1890 errichtete Empfangsgebäude ist als Denkmal gelistet.

In Zarrendorf stehen Bagger schon bereit

Auch der Bahnsteig Wittenhagen soll bis 2024 verlegt werden. Aktuell liegt der Haltepunkt in einem unbeleuchteten Teil, 600 Meter vom Bahnhofsgebäude entfernt. Derweil haben die Bauarbeiten vier Stationen weiter Richtung Stralsund bereits begonnen. Ursprünglich sollte der Bahnsteig in Zarrendorf ebenfalls 2024 um 23 Meter verlängert werden, um den Bahnhof barrierefrei gestalten zu können. Die Maßnahme wurde vorverlegt, der Bagger steht bereits in den Startlöchern.

Von Horst Schreiber