Vorpommern: Naturschützer befürchten wegen Trockenheit schwieriges Storchenjahr

Rügen/Greifswald/Ribnitz

Es steht nicht gut um den Weißrock in unserer Region. „Der Bestand ist seit vielen Jahren rückläufig“, sagt Stefan Kroll, Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft Weißstorchschutz MV des Naturschutzbunds ( Nabu). Im vergangenen Jahr wurde mit 641 gezählten Horstpaaren in Mecklenburg-Vorpommern der vorläufige Tiefpunkt vermerkt. Vor 30 Jahren waren es noch doppelt so viele. Für das Jahr 2020 könne zu diesem Zeitpunkt noch keine endgültige Meldung abgegeben werden. Denn auch wenn die meisten Tiere längst wieder begrüßt werden konnten, dürfe man doch noch mit vereinzelt verspäteten Paaren rechnen.

10 000 Kilometer Heimweg

Stefan Kroll geben die diesjährigen guten Überwinterungsbedingungen jedoch Grund zur Hoffnung. „Es hat viel geregnet in Afrika und auch die Heuschreckenplage bot eine gute Nahrungsgrundlage“, so Kroll, der dadurch auf eine höhere Überlebensrate setzt. Bis zu 10 000 Kilometer legen die Störche während ihrer sechswöchigen Rückkehr aus Afrika zu uns zurück. „Die musste in diesem Jahr aber auch zwei Mal unterbrochen werden. Die starken Regenfälle und Stürme in der Türkei haben die Störche aufgehalten“, erklärt Kroll. Dadurch kehren die Tiere diesmal zeitlich stark versetzt zu uns zurück. Während die ersten Störche schon um den 21. März entdeckt wurden, kam zwischen dem 6. und 10. April die größte Reisegruppe bei uns an. Die letzte größere Welle – die in der Türkei aufgehalten wurde – fand sich um den 19. und 20. April wieder ein. Bis maximal Mitte Mai besteht die Hoffnung, dass noch der eine oder andere Horst wieder seinen Bewohner findet.

Im Greifswalder Tierpark sind die Storchenpaare derzeit mit der Aufzucht ihrer Jungen beschäftigt. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Beste Nachwuchs-Chancen in Feuchtgebieten

„Die Nester füllen sich ganz gut. Auch wenn uns die Trockenheit hier bei uns nun Sorgen bereitet“, meint Stefan Kroll. Finden die Tiere beispielsweise aufgrund fehlender Flachgewässer zu wenig Nahrung, würden sie durchaus erst gar nicht anfangen zu brüten. Die ersten Paare haben jedoch bereits damit begonnen. „Der Bruterfolg ist aber ganz klar auch vom Regen abhängig“, sagt Kroll, der sich dafür weder Dauerregen noch wochenlange Trockenheit wünscht. Im Kreis Ribnitz, den der Vorsitzende der Landesarbeitsgemeinschaft von Rostock aus mitbetreut, sei fast jeder Horst, der auch im vergangenen Jahr belegt war, nun auch wieder bewohnt. Hier muss jedoch auch gelegentlich angepackt werden. „Der Sturm im März hat zwei Nester in Marlow – einen in der Stadt und einen im Vogelpark – umgestürzt“, schildert Stefan Kroll. Treffen solche Meldungen zügig ein, können die Storchenfreunde schnell handeln. Der Horst in der Stadt war so bald wieder bezugsfertig.

Auch der Horst auf dem Storchenhof Kuhlrade ist zur Freude der Besitzer wieder bezogen worden. Die Bewohnerin ist keine Unbekannte für Kroll. „Es handelt sich um eine 19-jährige Störchin. Die Hoffnung der Grundstücksbesitzer auf Nachwuchs mussten wir jedoch dämpfen. Dieses Tier kann keine Eier legen. In all den Jahren hat sie bisher erst ein Junges großgezogen“, berichtet der Adebarfreund.

Vom Café im Greifswalder Tierpark aus kann man auf dem Bildschirm das Geschehen in dem dortigen Storchenhorst beobachten. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Halbierter Bestand nach 20 Jahren

Im Altkreis Greifswald hat Frank Tetzlaff ein Auge auf die Weißröcke. „Wir zählen weiterhin im Altkreis, damit sich die Zahlen der vergangenen Jahren auch vergleichen lassen“, erklärt der Cheftierpfleger des Greifswalder Tierparks. Ende der 1990er Jahre fühlten sich 52 Storchenpaare hier heimisch. „Letztes Jahr waren es noch 26 und es wird dieses Jahr nicht besser werden“, ist sich Tetzlaff ziemlich sicher. Auch ihn betrübt die Entwicklung der Störche in unserer Region.„ Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige Bundesland, in dem der Bestand zurückgeht. Auch wenn Schwankungen dazugehören, erleben wir hier seit einigen Jahren Bestandsverluste. In den westlichen Bundesländern geht der Bestand steil nach oben“, so Tetzlaff.

Beste Chancen auf der Westroute

Einen Grund für den Storchenrückgang sieht er in der Wahl der Route der Zugvögel. So wählen die Tiere aus unseren Kreisen die gefährlichere Ostroute, die über Polen, Ungarn, Rumänien und den Bosporus bis nach Sudan, Tschad oder Südafrika führt. „Leider werden die Tiere im Nahen Osten noch intensiv bejagt und in Afrika auch gegessen“, schildert Frank Tetzlaff die riskante Reise, die die Störche zwei Mal im Jahr in Angriff nehmen. Jene Tiere, welche die westliche Route wählen, leben da deutlich entspannter. Sie überwintern teilweise schon in Frankreich oder Spanien und finden dort auch problemlos Nahrung. „Man findet sie auf Mülldeponien, aber auch Reisfelder, die bewässert werden, bieten reichlich Futter“, so der Tierpfleger. Dass sie außerdem nur 4000 Kilometer zurücklegen müssen und in den zu durchquerenden Ländern nicht gejagt werden, erhöht die Wahrscheinlichkeit, die Störche im Frühjahr hier wieder begrüßen zu können.

Beste Brutplätze im Greifswalder Tierpark

Im Greifswalder Tierpark kann Tetzlaff sich jedoch über Storchennachwuchs freuen. Seine Bodenpaare – jene Tiere, die durch Flügelverletzungen nicht mehr zugfähig sind und ganzjährig im Tierpark leben – haben bereits erfolgreich gebrütet. Zwölf Jungtiere erwartet der Cheftierpfleger hier. Diese Tiere werden dann auch ausgewildert. Ab Ende Juli bis zum August sind die Jungtiere dann so weit, dass sie sich allein auf den Weg in den Süden machen. Auch der Tierpark-Horst, der von Zugvögeln bevölkert wird, wurde wieder bezogen. Hier sind die Paare schon dabei, ihren Nachwuchs aufzuziehen.

Über einen Neubezug des Horstes freut man sich auch in Ludwigsburg bei Greifswald. Nachdem dort vor zwei Jahren ein Storch gegen eine Hauswand geflogen war und verendete, blieb der Horst im vergangenen Jahr leer. „Nun ist dort wieder ein Tier, das auf einen Partner wartet“, hat Frank Tetzlaff beobachtet. In Groß Karrendorf konnte er fast vor der eigenen Haustür sehen, wie sich ein Tier auf dem dortigen Horst niederlassen wollte. Nach einigen Stunden zog der Storch jedoch weiter – vermutlich aufgrund eines fehlenden Partners. Die Storchenfreunde versuchen alles, damit die Vögel sich bei uns heimisch fühlen. So wurde auch in Subzow ein Horst wieder flottgemacht, um nach acht Jahren Leerstand vielleicht mal wieder einen Glücksbringer im Dorf begrüßen zu können.

Im Greifswalder Tierpark sind die Storchenpaare derzeit mit der Aufzucht ihrer Jungen beschäftigt. Auf 12 Jungtiere hofft Cheftierpfleger Frank Tetzlaff von den Bodenstörchen, die aufgrund von Verletzungen ganzjährig im Tierpark leben. Die Jungen begeben sich jedoch am Ende des Sommers auf den Weg in den Süden. Doch auch die Wildstörche auf den Horsten haben Nachwuchs in den Nestern. Quelle: Wenke Büssow-Krämer

Zuzug aus den westlichen Bundesländern und Schweden

Einen Hoffnungsschimmer für den Storchenbestand in Vorpommern bietet die Tatsache, dass in benachbarten Bundesländern die Anzahl der Tiere ansteigt, die über die Westroute ziehen. Finden diese dann keinen freien Horst in den angeflogenen Regionen, ziehen sie auch nach Mecklenburg-Vorpommern weiter. Matthias Bräse hat auf Rügen noch eine ganz andere Entdeckung gemacht. „Den ersten echten Rückkehrer unserer Brutstörche konnten wir bereits am 10. März registrieren. Er landete in Götemitz, wo er bereits 2019 erfolgreich brütete. Da der betreffende Storch beringt ist, wissen wir, dass er in Schweden geboren ist und sich halt bei uns angesiedelt hat“, berichtet der Storchenschützer.

Zehn Storchenpaare haben sich in diesem Jahr auf Rügen wieder eingefunden, 2019 waren es dort noch elf Paare. „Damit setzt sich leider eine seit vielen Jahren anhaltende Entwicklung fort. Ende der 1990er Jahre lebten auf Rügen noch 30 Paare. Ich bin da schon recht deprimiert und keineswegs optimistisch für die Zukunft“, bedauert Matthias Bräse. Auch er verweist in diesem Zusammenhang auf die Wahl der Ostroute. „Nahezu kein Rügener Jungstorch, der die Ostroute über den Bosporus nimmt, erreicht überhaupt ein Alter von drei Jahren.“

Zu geringe Nachwuchszahlen

Ein anderer Grund sind die Nachwuchszahlen. 2019 wurden auf Rügen 24 Jungstörche flügge, was bei elf Paaren eine Reproduktionszahl von 2,2 ergibt. Die sei im Vergleich zu anderen Regionen Vorpommerns – mit einem Durchschnitt von zwei – zwar gut, allerdings lägen die Zahlen im Nordosten Deutschlands generell deutlich unter denen aus Südwestdeutschland, Osteuropa und dem Baltikum. „Und damit kann sich der ostdeutsche Weißstorchbestand schon nicht mehr aus eigener Kraft reproduzieren. Ostdeutschlands Weißstorchbestand lebt vom Reproduktionsüberschuss aus Osteuropa sowie zunehmend auch Westdeutschlands“, sagt Bräse, der seit 1997 die Rügener Jungstörche beringt. Auch seien keine dauerhaften Rückkehrer auf Rügen zu vermerken. Die Kontrolle der beringten Brutstörche zeigt, dass sich dann eher Störche aus anderen Regionen ansiedeln. Die kämen aus dem Raum Pasewalk, aus Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein oder eben aus Schweden.

Von Wenke Büssow-Krämer