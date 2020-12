Stralsund

Die Weihnachtsfeiertage sorgen für eine Änderung bei der Müllabfuhr. Darauf weist der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft des Landkreises Vorpommern-Rügen hin. Die Abfuhrtermine der Restabfallbehälter, der Bio- und Papiertonnen oder des Gelben Sacks und der Gelben Tonne, die auf Freitag, den 25. Dezember, fallen, werden am Sonnabend, den 19. Dezember, vorgezogen. Weitere feiertagsbedingte Verschiebungen der Abfuhrtermine gibt es 2020 nicht. Am 24. und 31. Dezember findet die Abfuhr der genannten Abfallarten regulär statt.

Die Wertstoffhöfe Barth, Camitz, Grimmen, Ribnitz-Damgarten, Sagard, Samtens und Stralsund sind am 24. und am 31. Dezember nicht geöffnet. Vom 28. bis zum 30. Dezember haben die genannten Höfe von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Die Einsammlung der Weihnachtsbäume im Landkreis beginnt am 4. Januar.

Ihr Newsletter für Stralsund und Umgebung News, Tipps und Maritimes aus der Hansestadt Stralsund und dem pommerschen Umland. Jede Woche Mittwoch gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Blick in Abfallkalender lohnt sich

Die genauen Termine für die Entsorgungsgebiete Nordvorpommern und Rügen sind in den jeweiligen Abfallkalendern 2021 oder im Online-Abfallkalender auf der Internetseite www.awi-vr.de veröffentlicht. Im Entsorgungsgebiet Hansestadt Stralsund findet die Einsammlung der Weihnachtsbäume am Sonnabend, 9. Januar, ab 7 Uhr statt.

Lesen Sie auch Weihnachtsbaum-Verkauf in MV: Adressen und Öffnungszeiten mit Karte

„Die vollständig abgeschmückten Weihnachtsbäume sind an den Abfuhrtagen so bereitzustellen, dass eine Einsammlung problemlos möglich ist – das bedeutet unverpackt, in einem Stück und gut zugänglich im öffentlichen Bereich, ohne Personen oder Autos zu gefährden“, lauten die Anforderungen der Abfallwirtschaft.

Von OZ