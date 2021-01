Vorpommern-Rügen: Antworten zum Rätsel um die Gelbe Tonne

Bergen

Gelber Sack oder Gelbe Tonne? Darüber, wie die Einwohner Vorpommern-Rügens die so genannten Leichtverpackungen mit dem Grünen Punkt künftig entsorgen können, herrscht mancherorts Verwirrung. Wir haben bei Torsten Ewert, dem Leiter des Eigenbetriebes Abfallwirtschaft beim Landkreis, nachgefragt und häufig gestellte Fragen geklärt.

Es heißt, dass seit Jahresbeginn die Entsorgung des Dualen Systems im Landkreis vom Gelben Sack auf die Gelbe Tonne umgestellt wird. Ich habe aber noch keine Tonne erhalten.

Nicht jeder bekommt eine Tonne, sondern nur diejenigen, die 2019 eine angefordert haben. Seinerzeit hatte die Abfallwirtschaft mit den Gebührenbescheiden eine Umfrage verschickt. Wer künftig statt der Gelben Säcke eine Gelbe Tonne wollte, konnte das durch kurze Rückmeldung angeben. Diejenigen, die sich damals für die Tonne entschieden haben, werden jetzt damit versorgt.

Muss ich mich melden, wenn ich noch keine bekommen habe?

Der Entsorger Nehlsen fährt die neuen gelben Abfallbehälter seit Jahresbeginn aus. Insgesamt werden im Kreis rund 23 000 gelbe Behälter mit einem Volumen von 240 Litern aufgestellt. Die Verteilung wird bis Mitte Februar dauern. Wer eine Tonne geordert, aber bis dahin noch nicht erhalten hat, sollte bei Nehlsen nachfragen.

Ich habe mich seinerzeit gegen eine Tonne entschieden, jetzt aber meine Meinung geändert. Kann ich nachträglich eine Tonne bestellen?

Ja, das geht prinzipiell. Allerdings werden die frühestens in drei Jahren ausgeliefert. Das Duale System hat bei der Ausschreibung für die Abfuhr der Verpackungen mit dem Grünen Punkt die Anzahl der zu leerenden Tonnen beziehungsweise der einzusammelnden Säcke berücksichtigt. Die Unternehmen, die sich beteiligt haben, haben ihre Angebote entsprechend kalkuliert. In dieser Kalkulation ist keine weitere Anschaffung und Aufstellung weiterer Gelber Tonnen vorgesehen. Erst nach dem Ende des jetzigen Vertrages und mit der nächsten Vergabe dieser Leistung zum 1. Januar 2024 wäre es möglich, weitere Gelbe Tonnen aufzustellen. Alle bis dahin eingehenden Bestellungen werden bei der Abfallwirtschaft erfasst.

Warum wurden die Tonnen überhaupt eingeführt?

Die Entsorgung durch die Säcke wird mancherorts seit Langem kritisiert. So landen beispielsweise im Stralsunder Hafenbecken immer wieder Gelbe Säcke, die der Wind dorthin weht. Die Abfallwirtschaft im Kreis Vorpommern-Rügen hatte seit Jahren versucht, die Entsorger zur Einführung der Gelben Tonne zu bewegen. Die Versuche sind laut Torsten Ewert mit der damals geltenden alten Verpackungsverordnung immer kläglich gescheitert. Jetzt gibt es eine neue gesetzliche Regelung, die den für die Entsorgung zuständigen Körperschaften (in diesem Fall dem Kreis) mehr Mitspracherecht bei der Art und Weise der Abfuhr von Verpackungsabfällen einräumt.

Warum sammeln die Entsorger in der Regel lieber Säcke ein, als Tonnen zu leeren?

Weil es schneller geht und damit auch günstiger wird. Der Aufwand bei der Leerung der Tonnen sei um rund 40 Prozent höher als bei der Abfuhr von Säcken, rechnet beispielsweise Uwe-Andersen Hoth, Geschäftsführer der Remondis Vorpommern-Greifswald GmbH, vor. Der Entsorger Nehlsen hat nach eigenen Angaben drei zusätzliche Fahrzeuge zur Leerung der neuen Tonnen im Kreis anschaffen müssen. Abgesehen davon bringt die Entsorgung mittels Tonne auch Umweltnachteile mit sich, monieren Kritiker. Ein gravierender: Die Menschen vernachlässigen die Mülltrennung. In den Gelben Tonnen landet nach der Erfahrung der Entsorger deutlich mehr Hausmüll als in den Gelben Säcken. Andernorts sei mit der Umstellung auf die Gelbe Tonne das Restmüllaufkommen deutlich zurückgegangen. Zurzeit werden pro Jahr im Kreis Vorpommern-Rügen gut 9000 Tonnen der so genannten Leichtverpackungen eingesammelt.

Was mache ich, wenn meine Gelbe Tonne nicht ausreicht?

Dann können wie gehabt Gelbe Säcke danebengestellt werden. Jeder Haushalt, also auch die, die eine Tonne bestellt hatten, hat zu Jahresbeginn Gutscheine für die so genannte „Grundausstattung“ bekommen.

Die „Grundausstattung“ besteht mittlerweile nur noch aus Coupons für zwei Rollen Gelber Säcke. Das dürfte kaum für ein Jahr ausreichen. Warum sind die Entsorger da so knauserig?

Der Entsorger Nehlsen hatte das Gutscheinsystem seinerzeit eingeführt, um einem angeblichen Missbrauch der Säcke für andere Zwecke entgegenzuwirken. Damals gab es Coupons für sechs Rollen. Als vor drei Jahren Alba den Zuschlag durch das Duale System erhielt, wollten die gar keine „Grundausstattung“ mehr stellen, sondern die Säcke zunächst wie in den Jahren zuvor beziehungsweise später die Coupons erst auf Anforderung liefern. Das wäre rechtlich möglich gewesen. Der Eigenbetrieb konnte dem Entsorger in dieser Frage keine Vorschriften machen, erzielte aber einen Kompromiss. Letztlich wurden Gutscheine für vier Rollen geliefert.

Seit Januar ist Nehlsen wieder für das Einsammeln der Säcke und das Leeren der Gelben Tonnen zuständig. Dass es nur Coupons für zwei Rollen wurden, begründet man mit der Einführung der Gelben Tonne, deren Besitzer die Säcke so gut wie gar nicht mehr brauchen. Weil sich das bei der Verteilung kaum auseinanderhalten lässt, haben alle Gelbe Säcke bekommen – dafür aber auch alle weniger. Wer seine Leichtverpackungen über Säcke abfahren lässt, kann diese Säcke aber nahezu unbegrenzt nachordern.

Wird die Entsorgung des Dualen Systems in unserem Kreis künftig nur noch über Gelbe Tonnen möglich sein?

Das ist nicht geplant. Die Einwohner sollen auch künftig die Wahl haben, ob sie die so genannten Leichtverpackungen lieber in einen Sack oder in eine Tonne werfen. Wer in der Stadt oder in Siedlungen lebt, wo der Platz knapp ist, wüsste gar nicht, wo er die Tonne auf seinem Grundstück noch unterbringen soll. Viele Grundstückseigentümer auf dem Land, die genügend Platz haben, bevorzugen die Tonne, weil deren Inhalt vor Vögeln, Mardern oder Waschbären darin etwas sicherer ist als in den Säcken.

Was ist derzeit im Kreis beliebter: die Tonne oder der Sack?

Die Abfallwirtschaft organisiert die Entsorgung für rund 70 000 Objekte im Kreis. Rund ein Drittel wird jetzt mit neuen Gelben Tonnen versorgt. In vielen Großwohnanlagen und in Ribnitz-Damgarten gibt es die schon seit Jahren. Die Mehrzahl der Grundstücksbesitzer sortiert ihre Leichtverpackungen aber nach wie vor lieber in den Gelben Sack.

Von Maik Trettin