Vorpommern-Rügen: Benjamin Heinke neuer Fraktionsvorsitzender der CDU im Kreistag

Die CDU-Fraktion im Kreistag Vorpommern-Rügen hat einen neuen Vorsitzenden. Das Spitzenamt bekleidet Benjamin Heinke. Ihn wählten die Fraktionsmitglieder am Montag mehrheitlich zum neuen Vorsitzenden.

Heinke tritt Nachfolge von Kuhn an

Die Neubesetzung des Ehrenamtes wurde notwendig, weil der langjährige Fraktionsvorsitzende Andreas Kuhn im Dezember zum Kreistagspräsidenten gewählt wurde. Diesen Posten wird der ehemalige Zingster Bürgermeister in einer Woche übernehmen. Sein Nachfolger an der Fraktionsspitze der CDU im Kreistag, Benjamin Heinke, ist in Ahrenshoop zu Hause, ehrenamtlicher Bürgermeister der Gemeinde und außerdem Vorsteher des Amtes Darß/Fischland.

Fraktion hat 20 Mitglieder

In seiner neuen Funktion als Vorsitzenden der CDU-Kreistagsfraktion will der 32-Jährige als erstes aktiv das Gespräch in allen Regionen des Landkreises Vorpommern-Rügen aufnehmen und die wichtigen Themen in den Kreistag transportieren, heißt es aus der CDU. Die Fraktion der Christdemokraten im Kreistag hat 20 Mitglieder. Stellvertreter des Fraktionschefs bleiben Julia Präkel, Maximilian Schwarz sowie Norbert Schöler.

