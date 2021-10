Grimmen

Eine Stunde und zwanzig Minuten ist Wilhelm Pagel unterwegs, wenn er aus dem Grimmener Gymnasium nach der achten Unterrichtsstunde nach Hause fährt. Wie etliche Jugendliche aus dem achten Jahrgang wohnt er in Zarrendorf.

„Auch morgens sind wir sehr lange unterwegs“, sagt Jouline Volkmann. Die Zarrendorfer müssen außerdem in Abtshagen umsteigen – in einen Bus, der bereits aus Franzburg nach Grimmen unterwegs und dann so voll ist, dass es keine Sitzplätze für sie mehr gibt. „Wir stehen dicht an dicht, ein zweiter Bus auf der Strecke wäre wirklich notwendig“, sagt Wilhelm Pagels.

Beförderung per Bahn wird nicht bezahlt

Das Unverständliche: Der Zug fährt von Zarrendorf nach Grimmen regelmäßig und nicht einmal eine Viertelstunde, dazu kämen gute fünf Minuten Fußweg vom Grimmener Bahnhof zur Schule. Die Schülerbeförderung per Bahn wird aber vom Landkreis nicht bezahlt.

Auch Elena Pagels, ebenfalls Schülerin am Grimmener Gymnasium, ist oft mehr als eine Stunde lang unterwegs, wenn sie aus ihrem Heimatdorf Neumühl zum Gymnasium fährt.

Nicht ganz so viel Zeit müssen die meisten Regionalschüler einplanen. Peer Degner ist Schüler einer siebten Klasse an der Grimmener Schule „Robert Koch“ und sitzt aber auch regelmäßig mehr als 50 Minuten im Bus – zweimal pro Tag, obwohl er nicht einmal zehn Kilometer von Grimmen entfernt in Rolofshagen wohnt. Sein Bus fährt einen Umweg über Abtshagen, wo Peer ebenfalls umsteigen muss. Und auch Eny Reinhardt aus Kreutzmannshagen, die selbst allerdings „nur“ rund 40 Minuten für eine Fahrtstrecke braucht, bestätigt, dass die Busse übervoll werden, je näher man Grimmen kommt. „Dann müssen viele stehen, das ist blöd“, sagt sie.

Antrag im Kreistag

Christiane Latendorf (Linke) kennt diese Situation an vielen Schulen des Kreises Vorpommern-Rügen. „Auch in meiner Heimatgemeinde am neuen Miltzower Schulzentrum gibt es Fälle, bei denen die Schüler sehr lange unterwegs sind“, sagte sie. Für ihre Fraktion reichte sie am Montagabend deshalb einen Antrag ein, mit dem die Schülerbeförderungssatzung im Kreis geändert und so die Fahrzeiten auf maximal 40 Minuten für Kinder bis zur Jahrgangsstufe 4 und auf maximal 60 Minuten für die Jahrgangsstufen 5 bis 12 und für Fachgymnasien bis Stufe 13 festgeschrieben werden sollten.

Diese Fahrzeiten sind bereits in Ausführungen zur Schulentwicklungsplanung festgesetzt, werden aber nicht eingehalten, heißt es in der Begründung zum Antrag.

Schülerbeförderungssatzung Vorpommern-Rügen In der Schülerbeförderungssatzung des Kreises Vorpommern-Rügen sind Mindestentfernungen festgelegt: * bis zur Jahrgangsstufe 4 der allgemeinbildenden Schulen zwei Kilometer * der Jahrgangsstufen 5 bis 12 der allgemeinbildenden Schulen und bis 13 am Fachgymnasium vier Kilometer * des schulischen Berufsgrundbildungsjahres, des Berufsvorbereitungsjahres sowie der Klassenstufe 1 derjenigen Berufsfachschulen, die nicht die Mittlere Reife voraussetzen, sechs Kilometer Anforderungen an die Höchstfahrtzeitgibt es in dieser Satzung bisher nicht. Sie wird lediglich in der Schulentwicklungsplanung angesprochen.

Bereits im Vorfeld sei sie mehrfach darauf angesprochen worden, diesen Antrag zurückzunehmen, da schon an einer Änderung der Situation gearbeitet werde, erzählt Christiane Latendorf. Doch Unfälle mit Schulbussen in MV in jüngster Zeit hätten ihre Fraktion veranlasst, jetzt mehr Druck auf die Verwaltung und den VVR zu machen.

Bisher keine Resultate

Auch wenn das Thema bereits im Mobilitäts- und Bildungsausschuss diskutiert wurde: Resultate gebe es kaum. Latendorf sprach vom jahrelangen Kaputtsparen des öffentlichen Personennachverkehrs, der nun am Tropf der Entscheidungen der Kreistagsmitglieder hänge. „Wir wollen nur, dass gesetzliche Regelungen umgesetzt werden“, sagt sie. Aber schon bei Planungen von Schulwegen würden gesetzliche Vorgaben unterlaufen. So sei es vor der Eröffnung der neuen Schule in Miltzow/Sundhagen in diesem Sommer zum Beispiel der Fall gewesen, wo einige Schüler auch längere Fahrtzeiten in Kauf nehmen müssen. Andere Kreistagsmitglieder bestätigten ähnliche Fälle, beispielsweise in Nordrügen.

In Ausschüssen nach Lösungen suchen

Dennoch wird es keine schnelle Lösung geben: Der Antrag wurde nach Diskussion in die Ausschüsse des Kreistages (Mobilität und Bildung) verwiesen, obwohl das eigentliche Anliegen Zustimmung von allen Seiten erfuhr. „Gegen diesen Änderungsantrag kann man nicht sein, es geht um die Verkürzung der Schulwege in unserem Flächenkreis“, sagte Ute Bartel (SPD). Dennoch könnten Lösungen nur in Ausschüssen gefunden werden, war die Mehrheit der Kreistagsmitglieder sich fraktionsübergreifend einig.

Von Almut Jaekel