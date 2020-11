Stralsund

Um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, hat die Bundesregierung diverse Maßnahmen beschlossen. Schulen und Kitas bleiben geöffnet, selbst wenn Fälle auftreten, so wie kürzlich am Stralsunder Schulzentrum am Sund. Dort hat der Landkreis Vorpommern-Rügen erstmals eine neue Teststrategie angewendet. Jörg Heusler, Leiter des Gesundheitsamtes, erklärt, was es damit auf sich hat.

OZ: Es werden nicht mehr alle Kontaktpersonen getestet. Warum nicht?

Jörg Heusler: Mein Spruch ist immer: Ich glaube an die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und handele nach ihnen. Zu Beginn der Pandemie hieß es: Alle Kontaktpersonen werden in Quarantäne versetzt und wer symptomatisch ist, wird getestet. Dann ist man umgesprungen und hat gesagt, alle Kontaktpersonen werden sofort nach Ermittlung und am Tag fünf bis sieben getestet. Also zweimal. Jetzt gibt es seit dem 19. Oktober eine neue Empfehlung: Testung bei Einzelfallentscheidung des Gesundheitsamts. Wenn jemand zum Beispiel im Pflegeheim arbeitet und möglicherweise symptomlos erkrankt sein könnte, dann wird er getestet. Ansonsten laufen wir nicht mehr allen hinterher, bei denen wir davon ausgehen, dass da nicht viel passieren kann.

Kapazitäten sind begrenzt

Bei Eltern von Schülern, die in Quarantäne versetzt wurden, hat dieser Ansatz für Kritik gesorgt.

Heusler: Man muss an unsere Kapazitäten denken und es stellt sich auch die Frage, ob man immer unbedingt alle Personen ohne Symptome testen sollte. Denn selbst wenn ich jemanden herausfische, der am 5. oder 7. Tag konvertiert, bei dem also dann das Virus nachweisbar ist, der ist ja trotzdem noch eine Woche in Quarantäne. In dieser Woche verliert er wahrscheinlich seine Infektiosität. Der kann natürlich in der Familie noch andere anstecken. Aber deshalb ist es so wichtig, die Symptomatischen herauszufischen, denn in der Familie passiert ja dann das meiste. Die Frage ist, wie weit zieht man diese Kreise.

Wie weit denn?

Heusler: Wir schauen erst mal um den Positiven herum, wo die Kontaktpersonen sind. Die Familie behandeln wir etwas anders als alle Mitschüler. Dann ist immer die Frage, wie brennend ist es, alle sofort nach der Ermittlung zu testen. Wenn ich noch sehr dicht am letzten Kontakttag bin, dann weiß ich, dass die Chance, Positive herauszufischen, nur bei zehn oder zwanzig Prozent liegt. Tag fünf bis sieben sind erfahrungsgemäß ideal für die Testung, denn die meisten Infektionen treten am Tag zwei bis sechs auf. Das heißt, wenn ich nach einer Woche teste, habe ich hohe Chancen, dass ich die Positiven herausfische. Über 80 Prozent der Positiven hat man dann. Es sind nur noch 10 bis 15 Prozent, die dann in der zweiten Woche nachkommen.

Als an der Schule in Franzburg ein Corona-Fall nachgewiesen wurde, sind alle Kontaktpersonen noch zweimal getestet worden. Auf dem Schulhof wurde dafür ein mobiles Testzentrum eingerichtet. Quelle: Kai Lachmann

„Individuelle Mediziner schauen auf den Baum. Wir schauen auf den Wald.“

Wenn bei einem Test alle negativ sind, dann lassen sie die Schüler schon nach zehn Tagen Quarantäne wieder in die Schule anstatt nach 14. Warum?

Heusler: Das ist ein Kompromiss. Wir wollen den Schulbetrieb möglichst wenig behindern. Aber auf der anderen Seite gehen wir auch ein Restrisiko ein. Wir machen es auch deshalb, weil normalerweise Schüler nicht zu den vulnerablen Gruppen gehören, wenn doch noch mal eine Nachinfektion kommt.

OZ: Und die Lehrkräfte?

Heusler: Die sind doch hoffentlich nicht alle vulnerabel.

OZ: Ist das nicht generell jeder ab einem gewissen Alter?

Heusler: Die Korrelation ist ab einem gewissen Alter sehr deutlich. Wir haben aber nicht nur über 60-jährige Lehrkräfte. Wenn man sich den Einzelfall anschaut, interessiert so eine Betrachtung natürlich überhaupt nicht. Aber ich schaue immer auf die Gesamtheit. Das ist so im öffentlichen Gesundheitsdienst. Der individuelle Mediziner guckt auf den Baum. Wir gucken auf den Wald. Wenn da ein toter Baum drin ist, mache ich mir keine Sorgen. Wenn ich aber sehe, dass da eine Fläche mit vielen toten Bäumen ist, dann schon.

Impfstrategie nach Gruppen

In absehbarer Zeit soll es auch einen Corona-Impfstoff geben. Bereiten Sie sich schon darauf vor, ihn zu verteilen?

Heusler: Ja. In der Pandemieplanung für die Grippe ist das Verteilen von Impfstoff schon enthalten. Man muss erst mal Prioritäten setzen, mit welchen Gruppen man anfängt. Da werden wir uns auf die Empfehlungen des Landes und des Bundes beziehen. Es wird eine spezielle Impfstrategie geben. Für einen genauen Plan wäre es jetzt aber noch zu früh.

Von Kai Lachmann