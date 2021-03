Stralsund

Vorpommern-Rügen mit seinen mehr als 3100 Quadratkilometern Fläche ist deutlich größer als beispielsweise das Saarland mit rund 2600 Quadratmetern. Dennoch gilt für den Landkreis im Nordosten nur ein einziger Inzidenzwert. Er gibt die Anzahl der Corona-Infektionen berechnet auf 100 000 Einwohner innerhalb der vergangenen sieben Tage wieder. Das Saarland ist in sechs Kreise unterteilt und hat deshalb sechs verschiedene Inzidenzen. Ein größerer Corona-Ausbruch hat dort deshalb weniger weitreichende Konsequenzen. Die Kreistagsfraktion der Bürger für Vorpommern-Rügen/Freie Wähler fordert, künftig auch im Nordosten differenzierter vorzugehen.

Sollte es hier ein lokales Ausbruchsgeschehen geben, müsse „punktuell auf den Hotspot mit entsprechenden Maßnahmen und nicht auf die daraus folgende landkreisweite Inzidenz reagiert werden“, findet Fraktionschef Mathias Löttge. Sollte beispielsweise ein einziger Betrieb betroffen sein und die Inzidenz hochtreiben, dürfe das „nicht automatisch einen kompletten Lockdown in Vorpommern-Rügen“ nach sich ziehen.

Mathias Löttge ist Vorsitzender von BVR/FW. Quelle: Robert Niemeyer

Landkreis bevorzugt dieses Vorgehen

Auch der Fachdienst Gesundheit des Kreises würde dieses Vorgehen bevorzugen, führt Löttge aus. Die Fachleute könnten Infektionsgeschehen genau zuordnen, weil sie wüssten, wo die unmittelbaren Ansteckungsherde liegen. Dies sei auf einer Sondersitzung des Gesundheitsausschusses klar geworden, die die BVR/FW-Fraktion beantragt hatte. Zukünftig werde der Fachdienst Gesundheit in jeder Sitzung des Gesundheitsausschusses über die aktuelle Pandemiesituation im Landkreis informieren.

Die Kreistagsfraktion ist mit ihrer Haltung auf der Linie des Landrates. Stefan Kerth (SPD) sagte kürzlich im Gespräch mit der OZ: „Nur auf den Inzidenzwert zu schauen, ist zu kurz gegriffen.“ Die bisher in Vorpommern-Rügen gültigen Lockerungen sollten auch bei einer Inzidenz über 50 nicht ausgegeben werden. Wichtiger sei, dass die Nachverfolgung von Infektionsketten gesichert sei.

Inzidenz derzeit knapp unter 50

Laut der aktuell gültigen Allgemeinverfügung des Landkreises Vorpommern-Rügen werden die bisherigen Lockerungen in zwei Fällen wieder eingeschränkt: Wenn der Inzidenzwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen bei mindestens 50 liegt. Oder wenn „im Rahmen einer eigenen Bewertung eine Inzidenz von über 100 aufgrund einer diffusen Infektionslage festgestellt wurde“. Die Inzidenz lag am Mittwoch im Kreis bei 43,6.

