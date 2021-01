Stralsund

Junge, Junge, wie die Zeit vergeht. Manch einem wird es so vorkommen, als habe er doch letztens erst vorm Schweriner Schloss gegen die Kreisgebietsreform demonstriert. Und nun feiern die neu zugeschnittenen Kreise in MV in diesem Jahr schon ihren zehnten Geburtstag.

Der Autor dieser Zeilen hat einiges an Greifswald-Erfahrung und kann aus Nah-Süd berichteten, dass sie sich da immer noch etwas schwertun mit diesem komischen Konstrukt. Die Pasewalker interessieren sich herzlich wenig für die Greifswalder und umgekehrt, die Anklamer bleiben die Anklamer, auf Usedom ticken die Uhren noch mal ganz anders und immer ist alles irgendwie ganz schön weit weg.

Aber zurück in den „schönsten Landkreis Deutschlands“, wie Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth (SPD) seine Heimat gerne nennt. Hier ist das Zusammengehörigkeitsgefühl ein anderes, ausgeprägter. Klar, die Rügener lieben ihre Insel, die Stralsunder ihre Stadt und die Leute auf Fischland-Darß-Zingst finden ihre Strände am schönsten. Aber um sich auf Augenhöhe begegnen zu können, muss man einander erst mal im Blick haben. Und das ist hier der Fall.

So ein Strandspaziergang bei Zingst ist aber auch eine schöne Sache. Quelle: Frank Burger

M-hm, A-ha oder Ach so

Je mehr man über seine Region weiß, desto eher ist man geneigt, sich mit ihr zu identifizieren. Vielleicht helfen dazu die Zahlen in diesem Text ein kleines Stück. Und vielleicht lässt Sie die ein oder andere Zahl ja M-hm, A-ha oder Ach so sagen.

Zunächst ein paar allgemeine Zahlen: Der Landkreis umfasst rund 3200 Quadratkilometer Fläche und ist damit größer als die beiden Bundesländer Saarland (2570) und Bremen (420 Quadratkilometer) zusammen. Allerdings wohnen hier weitaus weniger Menschen, nämlich nur etwa 225 000 (darunter 10 500 Ausländer).

Im Saarland und in Bremen sind es zusammengerechnet mehr als 1,5 Millionen Einwohner. An der einzigen Hochschule des Landkreises in Stralsund wurden seit 1993 (also drei Jahre nach der Gründung) bisher 9418 Absolventen gezählt. Aktuell sind 2422 Studenten eingeschrieben.

Ein Viertel aller Betriebe bezieht Kurzarbeitergeld

Schauen wir uns etwas Aktuelles an: Die Arbeitslosenquote liegt hier bei 11,2 Prozent und ist wie so oft im Winter, wenn der Tourismus eine Pause einlegt, eine der höchsten in ganz Deutschland. 1900 Betriebe und damit rund ein Viertel aller, die wir hier haben, beziehen gerade Kurzarbeitergeld wegen der Coronakrise.

Und da wir gerade beim Dauerthema sind: Die Sieben-Tage-Inzidenz schwankt auf vergleichsweise niedrigem Niveau zwischen 50 und 80 und ist tendenziell rückläufig. Am Freitagabend meldete das Landesamt für Gesundheit und Soziales: 50,7. Seit dem 3. März 2020 hatten wir hier 1882 Infizierte, wovon 279 aktuell eine Erkrankung mit dem Virus durchmachen. In stationärer Behandlung sind 24 Personen, Verstorbene haben wir 44 zu beklagen.

Im Schnitt 70 Euro Bußgeld für einen Corona-Verstoß

Und nun lassen Sie uns noch einmal Rückschau halten. Denn die Kreisverwaltung hat eine schöne Pressemappe fürs Jahr 2020 verschickt, die wir nicht unausgewertet lassen wollen. Bleiben wir gleich bei Corona. 1270 Ordnungswidrigkeitenverfahren sind im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit Verstößen gegen die Corona-Landesverordnung angestrengt und Bußgelder in Höhe von 92 000 Euro verhängt worden. Macht im Schnitt etwas mehr als 70 Euro pro Verstoß. Haben oder nicht...

Da in der Verwaltung Kontakte und Wartezeiten vermieden werden sollen, besorgen sich immer mehr Bürger vorab einen Termin über die Behördennummer 115: 2020 waren es schon 8600. Insgesamt wurde die Behördenhotline, über die sich zahlreiche Angelegenheiten klären lassen, und die Zentrale der Kreisverwaltung 94 000-mal kontaktiert. 2019 waren es noch 56 000 Anrufe.

Haben Sie Ihren Führerschein schon umgetauscht?

Ein Grund für den Anruf: der Umtausch von Führerscheinen. Denn Papier- und Kartenführerscheine, die vor dem 18. Januar 2013 ausgestellt wurden, müssen gegen ein moderneres Modell umgetauscht werden. Dafür ist zwar noch bis 2033 Zeit, allerdings sind davon auch noch zahlreiche Exemplare unterwegs – 90 000 Papier- und 64 000 Kartenführerscheine. Das bedeutet auch: Bis 2013 durften mehr als 150 000 Menschen in Vorpommern-Rügen Auto fahren. Seither sind sicherlich noch ein paar Tausend neu hinzugekommen.

Die Autofahrer vertrauen dabei noch immer auf konventionelle Antriebsarten. 2017 wurden bei uns 100 E-Autos gezählt, 2020 waren es schon 400. Prozentual gesehen ist der Anstieg immens. Die absoluten Zahlen sind aber eher überschaubar. Ebenso wie in Sachen Straßenbau: Rund 4,5 Millionen Euro hat der Kreis investiert und dafür 4,66 Kilometer Straße schick gemacht, die meisten auf Rügen, hinzu kommt die Ortsdurchfahrt Damgarten. Wer lieber Bus und Bahn nimmt, kann an 2400 Haltestellen im Kreis ein- und aussteigen.

Julia Romer und Lutz Lampe laden eines der E-Autos der Stadtwerke Stralsund. 400 Stromer sind in Vorpommern-Rügen gemeldet. Quelle: Lena-Marie Walter

Fast 56 Millionen Euro Eingliederungshilfe

Wesentlich mehr Geld gibt Vorpommern-Rügen für die Eingliederungshilfe aus. Sie bildet den größten Posten im Sozialhaushalt. 1011 Menschen arbeiten in Werkstätten für Behinderte, 1824 leben in besonderen Wohnformen, 455 erhalten eine Frühförderung und 213 sind in Fördergruppen in Tagesstätten. „Bei knapp 6000 Leistungsfällen (eine Person kann mehrere Leistungsarten erhalten) im Monatsdurchschnitt werden in 2020 voraussichtlich 55 904 830 Euro ausgegeben“, heißt es in der Pressemappe. Das sind rund fünf Millionen Euro mehr als ein Jahr vorher.

Etwas mehr als 4000 Personen haben einen Betreuer an der Seite, der ihre rechtlichen Angelegenheiten erledigt. Des Weiteren finanziert der Landkreis mehr als 60 Jugend- und Schulsozialarbeiter. Eine weitere soziale Leistung: Für 82 Personen wurden 2020 Kosten für den Bestatter übernommen – insgesamt fast 125 000 Euro.

Wohin mit leeren Farbeimern? In den Wald?

Kosten sind dem Landkreis auch entstanden, weil manch ein Mitbürger meint, seine Abfälle wären in der schönen Natur gut aufgehoben. 35 wilde Müllkippen sind dem Kreis gemeldet worden. 42 000 Euro waren für die Beseitigung fällig. „Etwa die Hälfte fiel für die Beräumung einer Müllkippe am Steilufer von Dranske an“, schreibt die Verwaltung. Dabei will der Kreis dem Bürger doch mit seiner Abfall-App das Leben erleichtern. 24 000 Nutzer hat sie mittlerweile.

Ein Blick auf den Bau: Der Bereich zeigt sich von Corona völlig unbeeindruckt. 1367 Bauanträge wurden gestellt, 900 Bauvoranfragen und Bauvorhaben bearbeitet. So in etwa sah es im Vorjahr auch aus. Vom Bauen zum Buddeln: 78 Prozent der Trasse für den Breitbandausbau sind bereits fertig. Anders gesagt: 1888 Kilometer schnelle Internetleitung sind das Ziel, 1400 schon geschafft. 18 300 Hausanschlüsse sind technisch hergestellt. Dafür hat der Kreis 2020 fast 33 Millionen Euro Fördermittel abgerufen. In diesem Jahr sollen es sogar 52 Millionen werden.

Schwitzen in Tribsees, frieren in Barth

Eine ganze Menge Zahlen. Vertragen Sie noch ein paar mehr? Falls ja: Der Kreis ist auch dafür zuständig, dass Tierhalter überprüft werden. Bei einem Stralsunder wurden im vergangenen Jahr tatsächlich 87 Meerschweinchen und 31 Kaninchen in einem Zimmer gezählt. Das geht natürlich gar nicht. Die Tiere kamen in den Zoo und wurden an neue, verantwortungsvollere Halter vermittelt.

Und zum Abschluss noch das Wetter: Leider ist die Datenbasis des Anbieters wetterkontor.de etwas unvollständig, aber nach dem, was sich für 2020 auswerten lässt, hatte Kap Arkona auf Rügen mit 2141,5 die meisten Sonnenstunden im Landkreis. In Tribsees wurde am 10. August der Spitzenwert 33,8 Grad Celsius gemessen, in Barth am 23. März mit -6,9 Grad der Tiefstwert. In der Vinetastadt fiel auch der meiste Regen an einem Tag: 49,4 Liter pro Quadratmeter (am 20. Juni).

Von Kai Lachmann