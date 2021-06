Grimmen

Ein Atommüllendlager im Landkreis Vorpommern-Rügen lehnte der Kreistag in dieser Woche während seiner Sitzung im Grimmener Stadtkulturhaus mehrheitlich mit sechs Gegenstimmen und drei Enthaltungen ab.

Die Kreistagsmitglieder waren damit einem SPD-Antrag gefolgt und beauftragten somit Landrat Stefan Kerth, alle Schritte einzuleiten, um die Verhinderung eines Endlagers in Vorpommern-Rügen zu erreichen und insbesondere auch bereits jetzt gegebenenfalls juristische Schritte einzuleiten.

Die Notwendigkeit sehen die Kreistagsmitglieder, weil laut der Bundesgesellschaft für Endlagerung auf Rügen und Hiddensee Möglichkeiten zur Atommüllendlagerung gesehen werden. „Für unsere Region wäre ein solches Atommüllendlager eine Katastrophe. Unabhängig davon, ob die Sicherheit tatsächlich gegeben wäre oder nicht, würde sich dies verheerend auf unsere Tourismusindustrie auswirken“, heißt es in der SPD-Begründung.

SPD: Widerstand deutlich machen

Es ist voraussehbar, dass kein Gebiet in Deutschland mit dem Endlager einverstanden sein werde, heißt es in der schriftlichen Erläuterung zum Beschluss weiter. „Wir sollten daher von Anfang an klarmachen, dass in unserem Landkreis mit dem größtmöglichen Widerstand zu rechnen ist“. Zumal das Land Bayern bereits öffentlich verkündet habe, dass es ein Endlager in Bayern nicht geben wird.

Dirk Niehaus (Grüne) hält den Antrag dagegen für „unredlich“. Inhaltlich sei seine Fraktion zwar mit der SPD auf einer Linie, aber man müsse „abwarten, was die Wissenschaft dazu sagt“. In diesem ersten Gutachten gehe es nur um erste Tiefenuntersuchungen.

Möglichkeit in Salzstock unter dem Meeresspiegel

Unterstützung bekam Niehaus von Wolfgang Weiß von den Linken. „In Vorpommern-Rügen gibt es nur eine einzige Stelle in einem Salzstock auf Rügen, aber der liegt unterhalb des Meeresspiegels“, sagte er und wollte damit auf die Unwahrscheinlichkeit für ein solches Endlager im Kreis aufmerksam machen.

Pro Antrag sprachen sich dagegen die Fraktionen der CDU, der Bürger für Vorpommern-Rügen/Freie Wähler (BVR/FW) und der Bürger für Stralsund/FDP(BfS/FDP) aus.

Von Almut Jaekel