Grimmen/ Ribnitz-Damgarten

17 Antragsteller können sich über eine Förderung von bis zu 16 000 Euro freuen. Der Strukturförderverein Trebeltal konnte das Projekt „wir machen mobil(er)“ bereits erfolgreich umsetzen. Zur Mobilitätssteigerung der Einwohner und nichtmobiler Mitarbeiter konnte ein neunsitziger Transporter angeschafft werden und ist jetzt im Einsatz des gemeinnützigen Vereins in den Kommunen unterwegs.

Der Förderbedarf ist auch im zweiten Jahr der Kleinprojekt-Förderung im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und Küstenschutz (GAK) groß. Bis Ende Januar sind bei der Leader-Geschäftsstelle im Landkreis Vorpommern-Rügen 43 Projektanträge mit einem Fördervolumen von 550 000 Euro eingegangen. Da für die Förderung jährlich nur 200 000 Euro zur Verfügung stehen, hat der 13-köpfige Vorstand der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Nordvorpommern e. V. die Bewertung der Projekte vorgenommen. Anhand der erreichten Punktzahl wurden diese in einer Prioritätenliste einsortiert.

Soziale Projekte

In Amt Altenpleen entstehen zwei soziale Projekte, um den demografischen Wandel aktiv zu gestalten. Die Angebote im Mehrgenerationentreff Groß Mohrdorf werden durch das Projekt „Malen, Tanzen und Klönschnack“ ausgebaut. Mit der Anschaffung von zwei Tipis und zwei Weidezelten sowie einem als Nasszelle umgebauten Pferdeanhänger entsteht ebenfalls in Groß Mohrdorf ein Anlaufpunkt für Kinder und Jugendliche um den Umgang mit der Natur und den Tieren zu erlernen.

Touristische Akzente können durch das Aufstellen von sechs Wohlfühlliegen in der Vogelparkregion Recknitztal gesetzt werden. Im Vogelpark Marlow wird eine Dreifachschaukel installiert, um das Spielen über Generationen hinaus an einem Spielgerät zu ermöglichen. Der Erlebnispfad Trebeltal wird durch acht Standorte in der Gemeinde Lindholz erweitert. Zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur werden am Wasserwanderrastplatz Marlow zwei überdachte Sitzgruppen aufgestellt und an den Häfen in Ribnitz-Damgarten eine E-Bike Ladestationen installiert.

Tiere erleben

Beim Arche e.V. in Starkow können mit Beendigung des Projektes „Tiere erleben auf dem Archehof“ bedrohte regionale Haustierrassen beobachtet werden. Mit der Anschaffung von neuen Mannschafts-Canadiern im Jugendgästehaus Graureiher in Nehringen können Kinder und Jugendliche zukünftig das Naturschutzgebiet Trebel vom Wasser aus kennenlernen. Die Vereine und die Jugendfeuerwehr in der Gemeinde Süderholz profitieren von dem Kauf eines neuen Anhängers.

17 Projekte, die unterschiedlicher nicht sein könnten und trotzdem, jedes für sich, die Entwicklung der Region Nordvorpommern sowohl für Einheimische als auch für Touristen vorantreibt. Zur Umsetzung der Kleinprojekte stellt der Landkreis Vorpommern-Rügen 20 000 Euro bereit, 180 000 Euro kommen aus dem Budget der GAK. Auch im Jahr 2023 wird es das Förderprogramm erneut geben.

