Grimmen

Der Landkreis Vorpommern-Rügen könnte der erste in Deutschland sein, in dem generell kostenfrei im öffentlichen Personennahverkehr gefahren werden kann. Zumindest, wenn alles so klappt, wie sich die Kreistagsmitglieder das vorstellen. Sie brachten per Beschluss einen Prüfantrag auf den Weg, der den Weg dafür frei macht, und mit dem das Vorhaben ab dem 1. Januar 2023 umgesetzt werden könnte. Und zwar einstimmig.

Um dieses ehrgeizige Vorhaben voranzutreiben, wurde Landrat Stefan Kerth vom Kreistag am Montagabend kurz vor Ende der etwa viereinhalbstündigen Sitzung im Grimmener Stadtkulturhaus per Beschluss beauftragt, ein Konzept für einen kosten- beziehungsweise fahrpreislosen öffentlichen Personennahverkehr für den gesamten Landkreis Vorpommern-Rügen vorzulegen.

Externes Gutachten soll 2022 Grundlage werden

Im Ergebnis der Abstimmung soll das Vergabeverfahren im September/Oktober 2021 starten. Das Gutachtens eines externen Fachunternehmens, das insbesondere die aktuellen und zukünftigen Bedienbedarfe, mögliche Finanzierungsmodelle nach regionaler Inanspruchnahme und finanzieller Leistungsfähigkeit berücksichtigen soll, ist dem Kreistag und dem Mobilitätsausschuss bis Mitte/Ende des zweiten Quartals 2022 zur Beratung vorzulegen und soll Grundlage des hieraus zu entwickelnden konkreten Umsetzungsbeschlusses sein.

Dieser Antrag war von den Kreistagsfraktionen der CDU und der Bürger für Vorpommern-Rügen /Freie Wähler (BVR/FW) eingebracht worden. Abgestimmt wurde schließlich jedoch über einen Änderungsantrag, auf den sich CDU, BVR/FW und die Kreistagsfraktion B90/Grüne/FR einigten. Der Mobilitätsausschuss hatte sich zuvor einstimmig für dieses Vorhaben ausgesprochen.

Der Ursprungsantrag sei zu sportlich und kaum umsetzbar gewesen, begründet Benjamin Heinke, Fraktionsvorsitzender der CDU, diese Entscheidung. Laut erstem Antrag hätte das qualifizierte Fachgutachten eines externen Unternehmens als Grundlage bereits zum 31. Oktober 2021 erstellt sein und den Fraktionen vorliegen müssen.

Forderung: Zuerst Lücken im Nahverkehr schließen

Zustimmung gab es vor der Abstimmung in der Diskussion von allen Seiten. Beispielsweise von Christiane Latendorf von den Linken: „Wir sind dafür, aber wir fordern Gleichbehandlung“, machte sie ein weiteres Problemfeld beim ÖPNV auf. Gleichbehandlung sei ihrer Meinung nach durch die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH (VVR) nicht gegeben, weil Teile des Landkreises gar nicht in Buslinien eingebunden seien, es immer noch schwarze Flecken bei der Erreichbarkeit durch öffentliche Busse im Kreis gebe. „Wir werden viele Menschen im Kreis mit diesem Vorhaben glücklich machen, aber andere erreichen wir gar nicht“, sagt sie. „Sollten wir in einem ersten Schritt nicht die schwarzen Flecken beseitigen?“, fragt sie deshalb alle Kreistagsmitglieder, ergänzte dann aber: „Ich bin sehr für kostenlosen Nahverkehr und auch dafür, dass geprüft wird, ob es umsetzbar ist.“

Thomas Reichenbach (CDU) fordert sie und alle anderen Kreistagsmitglieder deshalb auf, sich in die derzeit stattfindenden Gespräche zum Nahverkehrsplan, die jeweils für die einzelnen Regionen mit dem VVR stattfinden, einzubringen, um etwas zu verändern und Lücken im Nahverkehr aufzuzeigen und abzuschaffen.

Landrat: Vorhaben ist extrem, extrem, extrem ambitioniert

Claudia Müller von den Grünen spricht sich mit ihrer Fraktion ebenfalls eindeutig für den kostenlosen Personennahverkehr im Landkreis aus. „Aber ist der 1. Januar 2023 ein seriöser Termin für kostenlosen ÖPNV für alle Menschen im Kreis?“, fragt sie direkt Landrat Stefan Kerth.

Der Landrat hält diesen Zeitplan für „extrem, extrem, extrem ambitioniert. Aber es ist gut, dass das Thema aufgemacht wird. Wir sollten anfangen“, betont er.

„Sozial, nachhaltig, kostenlos“ seien die drei Zauberworte im Zusammenhang mit dem kostenlosen Nahverkehr für alle, sagt Mathias Löttge (BVR/FW). Um Akzeptanz bei allen Einwohnern des Landkreises dafür zu bekommen, müsse man dicke Bretter bohren und vieles berücksichtigen. Beispielsweise auch Taktzeiten und einzelne, bisher nicht erschlossene Regionen. Und man dürfe nicht vergessen, irgendeiner muss ja dennoch dafür bezahlen. Deshalb müsse man sich die Finanzierung des Vorhabens ganz genau anschauen.

Für alles, was schon in diesem Jahr passieren soll, also beispielsweise für das Gutachten und die Erarbeitung eines Konzepts und weitere Aufgaben des Mobilitätsausschusses, sind im aktuellen Kreishaushalt 587 000 Euro eingestellt.

Von Almut Jaekel