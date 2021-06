Stralsund/Grimmen

Der Kreistag von Vorpommern-Rügen hat einiges aufzuholen. Da aufgrund der Corona-Pandemie Sitzungen kürzer gehalten wurden oder gleich ganz ausfielen, stehen nun nach Monaten wieder die inhaltlichen Anträge der Mitglieder auf der Tagesordnung. Weil sich viel angestaut hat, was nicht abgearbeitet wurde, holt das Landkreis-Parlament dies nun in zwei Terminen nach. Die Termine: 7. und 14. Juni, jeweils um 17 Uhr, im Grimmener Kulturhaus Treffpunkt Europas in der Heinrich-Heine-Straße 1a.

Am kommenden Montag stehen zunächst mehrere Umbesetzungen in den Ausschüssen sowie die Entsendung von sechs Mitgliedern in den Aufsichtsrat Bodden-Kliniken Ribnitz-Damgarten GmbH auf dem Programm. Ferner wird über Müllgebühren, Schnelltests vor Sitzungen, Atommüllendlager und den Werftstandort Stralsund debattiert.

„Kosten- bzw. fahrpreisloser“ Busverkehr

Zudem beschäftigen sich die Kreistagspolitiker mit dem Vorstoß mehrerer Parteien, Luftreinigungsgeräte für Schulen anzuschaffen. Weiteres Thema: Nach dem Willen von CDU, Bürger für Vorpommern-Rügen und Freien Wählern soll der Landrat ein Konzept ausarbeiten, wonach der öffentliche Personennahverkehr für den gesamten Landkreis Vorpommern-Rügen „kosten- bzw. fahrpreislos“ gestaltet werden soll. Die Umsetzung solle zum Beginn 2023 erfolgen.

Am 14. Juni entscheiden die Kreistagsmitglieder, ob die beiden ehrenamtlich tätigen Integrationsbeauftragten für Menschen mit Behinderungen eine höhere Entschädigung bekommen sollen (250 statt 200 Euro), da ihr Arbeitsaufwand zugenommen hat. Ferner geht es um die Leitlinien für die Kulturarbeit, ein Konzept zum Um- und Neubau barrierefreier Haltestellen für den Busverkehr sowie den Radwegebau und die Schulentwicklungsplanung.

Beide Sitzungen werden auf der Internetseite des Landkreises www.lk-vr.de übertragen.

Von Kai Lachmann