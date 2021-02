Stralsund

Der Ärger um frühzeitig geimpfte Politiker hat Mecklenburg-Vorpommern erreicht. Vorpommern-Rügens Landrat Stefan Kerth (SPD) hat jetzt zugegeben, schon vor Wochen gegen das Coronavirus geimpft worden zu sein. Auf der Sitzung des Kreistages von Vorpommern-Rügen am Montagabend in Grimmen musste er dies auf Nachfrage einräumen.

Der festgelegten Impf-Reihenfolge nach wäre der 47-Jährige erst frühestens in mehreren Monaten dran gewesen, da zuerst Risikogruppen gegen das Coronavirus geimpft werden. Kerth ließ sich eigener Aussage aber bereits am 12. Januar, dem Eröffnungstag des Stralsunder Impfzentrums, eine Spritze setzen.

Vergleichbare Fälle in anderen Regionen Deutschlands haben zuletzt für viel Unmut in der Bevölkerung gesorgt und Konsequenzen gehabt. So ist etwa der vorab geimpfte Ordnungsdezernent in Trier zurückgetreten mit den Worten: „Jeder hätte die Impfung bekommen dürfen, aber nicht ich.“ Gegen den vorzeitig geimpften Oberbürgermeister von Halle an der Saale ermittelt die dortige Staatsanwaltschaft wegen „veruntreuender Unterschlagung“.

Stefan Kerths Impf-Geständnis im Wortlaut

Kerths Statement im Kreistag kam einem Geständnis gleich. Hier die entscheidenden Sätze im Wortlaut. Im Tagesordnungspunkt Anfragen der Kreistagsmitglieder fragte Michael Philippen von der Fraktion Bürger für Stralsund: „Herr Landrat, haben Sie Informationen, dass sich Bürgermeister oder Vertreter von politischen Institutionen bei uns im Landkreis beim Corona-Impfen vorgedrängelt haben?“

Kerth: „Nein, diese Informationen habe ich nicht.“

Philippen: „Und wie sieht es mit Ihnen aus?“

Kerth: „Diese Frage ist sehr berechtigt. Ich war, als ich die Eröffnung des Impfzentrums durchgeführt habe, zum Dienstschluss in der Einrichtung und es ist Ausschau gehalten worden nach Leuten, die noch geimpft werden können. Es ist keiner da gewesen. Ich habe mehrfach gesagt, dass ich definitiv nicht geimpft werden möchte. Als dann gesagt wurde, dass die Impfung verfallen würde, ist dann die Impfung gesetzt worden. Aber keine zweite Impfung, weil der Impfstoff knapp ist. Dementsprechend bin ich also nicht geimpft.“

Philippen: „Und es hat sich niemand sonst gefunden? Es stehen doch genug auf dem Zettel. Die älteren Leute warten auf die Impfung. Für mich ist das eine Katastrophe.“

Kerth: „Sie haben recht, dass im Landkreis entsprechende Prioritätenlisten angefertigt werden, wegen der Situation, dass man zum Feierabend Impfdosen übrig hat und dass sie nicht beliebig verteilt werden, sondern nach einer richtigen Priorität bearbeitet. Bei uns wird so eine Liste gerade erstellt.“

Die Bürger für Stralsund reagierten daraufhin später auf ihrer Facebookseite mit Großbuchstaben: „Wir sagen PFUI. Viele über 80-Jährige haben bis heute noch keinen Impftermin bekommen und warten und warten und warten...“

Pressestelle des Landrats hatte zuvor das Gegenteil erklärt

Die Aussage Kerths steht zudem im Gegensatz zu Informationen aus der Pressestelle auf eine Anfrage der OZ vor einigen Wochen, die genau dieses Thema betraf. Damals hieß es, dass Verwaltungsmitarbeiter in so einer Feierabend-Situation nicht bevorzugt würden und übrig gebliebener Impfstoff an Personal in Krankenhäusern oder Pflegeeinrichtungen verteilt werde. Landkreissprecher Olaf Manzke sagt nun: „Dass Herr Kerth geimpft wurde, wusste ich auch nicht und habe es erst bei der Kreistagssitzung erfahren.“

Zudem berichtet Manzke nach Rücksprache mit dem Landrat, wie es sich zugetragen haben soll an jenem 12. Januar: „Aus den Impfstoff-Fläschchen sind damals fünf Impfdosen auf Spritzen verteilt worden. Heutzutage sind es sechs. Vier Spritzen waren damals noch aufgezogen. Diese Impfdosen hätte man nicht transportieren können, sondern mussten vor Ort verimpft werden. Hätte sich niemand gefunden, hätte der Impfstoff entsorgt werden müssen. Also haben sich zwei Leute vom Personal des Impfzentrums und zwei Personen aus der Verwaltung impfen lassen. Einer davon war Herr Kerth.“

Kerth betonte, nur eine erste, aber später keine zweite Spritze erhalten zu haben. Der Zeitraum dafür, empfohlen wird ein Abstand von 21 bis 28 Tagen zwischen beiden Spritzen, wäre mittlerweile auch abgelaufen. Allerdings ist nach einem Studienergebnis aus Israel fraglich, ob eine zweite Impfung überhaupt notwendig ist. Der Untersuchung zufolge soll bereits nach der ersten Spritze des Impfstoffs von Biontech/Pfizer eine Immunität von 85 Prozent erreicht werden. Dies wäre ein höherer Wirkungsgrad als der Impfstoff des Herstellers AstraZeneca nach zwei Spitzen erreicht.

Von Kai Lachmann