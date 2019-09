Vorpommern-Rügen: Millionen für Busse, Campus und Eisenbahn-Erlebniswelt

Stralsund

Der Landkreis Vorpommern-Rügen will mehr investieren. Auf der Sitzung am Montagabend in Stralsund ist deshalb zum Finanzplan für die Jahre 2019 und 2020 ein sogenannter Nachtragshaushalt mit deutlicher Mehrheit beschlossen worden. Neuerungen sind vor allem die beiden großen Projekte Berufsschulcampus in Stralsund und Eisenbahn-Erlebniswelt in Putbus.

Der Campus soll die im Stralsunder Stadtgebiet verteilten Ausbildungsstandorte in Viermorgen zusammenfügen. Dadurch können Fahrtzeiten für Schüler und Lehrer sowie der Aufwand für die Verwaltung verringert werden. Zudem werde eine Ausbildung in modernen Räumen ermöglicht, so die Einschätzung der Kreisverwaltung. Insgesamt soll das Vorhaben mehr als 34 Millionen Euro kosten. Der Landkreis trägt einen Eigenanteil in Höhe von 4,26 Millionen Euro. In diesem und im nächsten Jahr sollen zunächst Objekte angekauft werden, Um- und Neubau sind für die Zeit zwischen 2020 und 2025 vorgesehen. Erst vor rund einem Monat hatte das Land endgültig grünes Licht für das Vorhaben gegeben und auch den vorzeitigen Beginn genehmigt.

Putbus : Neues Museum am Bahnhof, frische Fassade am Theater

7,5 Millionen Euro werden für die „Touristische Eisenbahn-Erlebnislandschaft“ in Putbus veranschlagt. Das Land gibt mit 6,6 Millionen Euro Fördermitteln den Löwenanteil, der Rest kommt vom Landkreis. Eisenbahnfreunden auf der Insel soll damit eine neue Attraktion geboten werden. Die alten Betriebsgebäude auf dem Putbusser Bahnhof werden zu einem Museum mit Erlebnisbereich umgestaltet. Zudem soll eine neue Hauptwerkstatt errichtet werden. Putbus profitiert auch an anderer Stelle: Mit einem Zuschuss in Höhe von mehr als 400 000 Euro soll die Fassade des dortigen Theaters saniert werden.

Auch die Erhöhung des Zuschusses für die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) – in diesem Jahr gibt es insgesamt 2,7 Millionen Euro, im kommenden 3,5 Millionen Euro – falle ins Auge, schätzte Norbert Schöler für die CDU-Fraktion ein. Es müsse unbedingt eine Verbesserung der Einnahmeseite der VVR erfolgen, damit auch das Angebot ausgebaut werden könne.

Eltern werden entlastet

Eine größere Änderung ergibt sich außerdem aus der Novellierung des Kindertagesfördergesetzes (Kifög). Land, Landkreis und Kommunen übernehmen die Kosten nun komplett. Das entlastet die Eltern. Auch im Bereich Sozialhilfe gibt es Neuerungen, die Mehrkosten für den Landkreis bedeuten. „Insgesamt belaufen sich alle Ausgaben des Kreises für die soziale Sicherung auf 188 578 700 Euro“, teilte die SPD-Fraktionsvorsitzende Kristine Kasten mit. „Das macht etwa die Hälfte des Gesamthaushalts aus, aber das ist uns der soziale Zusammenhalt wert.“

Scharfe Kritik der AfD

Philipp Laars ( AfD) kritisierte den Nachtragshaushalt scharf und sprach in Bezug auf Beraterhonorare fürs Erstellen eines Mobilitätskonzeptes von Steuergeldverschwendung: „500 000 Euro sollen ausgegeben werden für externe Sachverständige. Sollten wir das nicht auch aus der Verwaltung selbst heraus lösen können?“ Weiterhin zweifelte er an, dass die geplante Putbusser Eisenbahn-Erlebniswelt zur Entwicklung des Tourismus auf Rügen beiträgt. Weiterer Kritikpunkt: Die Mehrausgaben seien nicht hinreichend gegenfinanziert, da in der Rechnung von steigenden Steuereinnahmen ausgegangen wird. „Wir stehen am Beginn einer Rezession. Zu glauben, dass das Steueraufkommen in den nächsten Jahren steigen wird, ist haushalterisch unseriös.“

Von Kai Lachmann