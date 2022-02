Vorpommern-Rügen: Novavax-Impfstoff kommt zum Einsatz

Vorpommern-Rügen

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hatte kürzlich ihre Empfehlung zum Einsatz des proteinbasierten Impfstoffes Nuvaxovid der Firma Novavax gegeben. Nun bereitet sich das Impfmanagement des Landkreises darauf vor, den Impfstoff schnellstmöglich zu verteilen. Laut Gesundheitsministerium stehen im Land in der übernächsten Woche circa 76 000 Impfdosen zur Verfügung.

„Damit können in einem ersten Schritt 38 000 Menschen mit dem neuen Impfstoff geimpft werden. Die Verteilung erfolgt zunächst nach einem Bevölkerungsschlüssel. Die frühesten Termine stehen ab der 9. Kalenderwoche zur Verfügung“, teilt Stefanie Skock vom Landkreis mit.

Zwei Impfdosen in drei Wochen

Aufgrund der eingeschränkten Liefermenge wird der Impfstoff Nuvaxovid im Landkreis ausschließlich im Impfstützpunkt am Strelapark in Stralsund verimpft, Hausärzte sollen ihn zunächst nicht erhalten. Die Vergabe werde priorisiert und stehe vorerst Beschäftigten aus dem medizinischen und pflegerischen Bereich zur Verfügung. „Diese Regelung soll bislang Ungeimpften aus der Pflegebranche ermöglichen, die Erfordernisse der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zu erfüllen“, so Stefanie Skock. Zur Impfung muss daher zwingend eine Arbeitgeberbescheinigung vorgelegt werden.

Empfohlen wird die Grundimmunisierung laut Stiko für Personen ab 18 Jahren mit zwei Impfdosen in einem Abstand von drei Wochen. Schwangere und Stillende sollten auf andere Impfstoffe zurückgreifen, zum Beispiel Comirnaty von Biontech/Pfizer. Die Registrierung für Impftermine mit Nuvaxovid ist ab sofort sowohl über die Landeshotline (03 85 / 20 27 11 15) als auch über das Online-Portal möglich.

Impfangebote im Landkreis

Des Weiteren finden im Kreis in der kommenden Woche (14. bis 18. Februar) Corona-Schutzimpfungen mit und ohne Termin sowie Angebote zum Kinderimpfen statt. Es bestehen ganztägig terminierte und nachmittags zusätzlich unterminierte Impfangebote mit den Impfstoffen von Moderna und Biontech in Bergen, Grimmen, Ribnitz-Damgarten und Stralsund. Hinzu kommen Impfangebote ohne Termin mit den Impfstoffen von Moderna und Biontech in den Räumlichkeiten der Ämter und Gemeinden des Landkreises Vorpommern-Rügen.

Am kommenden Montag, 14. Februar, werden im Impfstützpunkt am Strelapark in Stralsund von 8 bis 12 Uhr Kinder im Alter zwischen fünf bis elf Jahren geimpft. Am Freitag, 18. Februar, gibt es an allen Impfstützpunkten des Landkreises verlängerte Öffnungszeiten für das Impfen mit und ohne Terminierung bis in die frühen Abendstunden. Der Impfstützpunkt am Strelapark hat von 13 bis 19 Uhr geöffnet, die Stützpunkte in Bergen, Grimmen und Ribnitz-Damgarten von 13 bis 18 Uhr.

Impftermine sind laut Landkreis ausreichend vorhanden. Diese können über die landesweite Impfhotline 03 85 / 20 27 11 15 oder online unter www.corona-impftermin-mv.de gebucht werden.

Von Mathias Otto