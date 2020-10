Vorpommern-Rügen

Die Polizei aus Stralsund hat sich an den gemeinsamen („European Roads Policing Network“) beteiligt. Am 12. Oktober wurden vor allem Lkws und Busse ins Visier genommen.

Schwerpunkte der Kontrollen: Überwachung der Geschwindigkeit, Einhaltung der Sozialvorschriften, Ladungssicherung/Überladung, technische Mängel sowie Überprüfung erforderlicher Dokumente/Bescheinigungen.

Lkw mit Mängel an Bremsanlage unterwegs

Zwischen 7 und 13 Uhr waren Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeirevieres Grimmen im Bereich der Autobahn 20 sowie der B 105 und B 96 im Einsatz. Es wurden 86 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. So waren im Bereich der B 96 Höhe Stralsund 78 Verkehrsteilnehmer zu schnell – davon zehn Lkw. Erlaubt sind dort 80km/h.

Darüber hinaus stellten die Beamten bei einer Kontrolle einer Sattelzugmaschine mit Auflieger technische Mängel an der Bremsanlage fest. Der 37-jährige, polnische Fahrer war mit seinem Gespann gegen 11 Uhr auf der A 20 Höhe Baustelle Tribsees unterwegs. Die Kontrolle deckte eine gebrochene Bremsscheibe an der Sattelzugmaschine sowie eine weitere am Auflieger auf. Der Lkw-Fahrer durfte nicht weiter fahren. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 80 Euro. Der Fahrzeughalter muss mit 320 Euro rechnen.

Polizei regelmäßig Teil europaweiter Kontrollen

Bei weiteren Kontrollen wurden unter anderem noch eine 33-prozentige Überladung eines Kleintransporters sowie Verstöße gegen Sozialvorschriften und Mängel bei der Beleuchtung fest.

Die Polizei beteiligt sich regelmäßig an diesen europaweiten Verkehrskontrollen, um die Verkehrssicherheit auf den Straßen zu erhöhen und Verkehrsunfallzahlen, insbesondere mit Getöteten und Schwerverletzten, zu senken.

