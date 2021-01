Die Kreisverwaltung Vorpommern-Rügen meldet die aktuellen Zahlen der derzeitigen Ausländer im Landkreis. Darunter sind fast 1000 Asylbewerber und geduldete Ausländer, die dezentral in Wohnungen oder in Gemeinschaftsunterkünften dort leben. Die Zahlen sind in den letzten Jahren konstant geblieben.