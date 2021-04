Vorpommern-Rügen: Tänzelnde Inzidenz könnte zum Problem werden 

Stralsund

Kommt sie oder kommt sie nicht, die Ausgangssperre für Vorpommern-Rügen? In der vergangenen Woche kündigte der Landkreis an, sie in Kürze zu verhängen. Grund: Die Inzidenz, also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den zurückliegenden sieben Tagen, lag an vier Tagen nacheinander über 100. Nur noch letzte juristische Fragen sollten geklärt werden. Einige Tage später hieß es, die Überarbeitung des Infektionsschutzgesetzes werde noch abgewartet. Dies ist geschehen, der Bund hat die sogenannte Notbremse beschlossen. Aufgrund der tänzelnden Inzidenz in Vorpommern-Rügen könnte diese aber zu einem Problem werden. Der Reihe nach.

Die bundesweit einheitliche Notbremse schreibt vor, dass in einer Stadt oder einem Kreis bei einer Inzidenz von über 100 an drei aufeinanderfolgenden Tagen Einschränkungen verhängt werden müssen. Diese treten dann zwei Tage später in Kraft. So wie in Rostock: Dort wurde am Dienstag verkündet, dass die Notbremse gezogen wird. Sie ist ab Donnerstag in Kraft. Neben der Ausgangssperre gelten dann weitere Maßnahmen, etwa werden negative Tests für den Zoo- oder Baumarktbesuch zur Pflicht. Zudem muss zum Einkaufen im Baumarkt ein Termin vereinbart werden. Die Regelungen werden erst wieder gestrichen, wenn die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt.

Der Inzidenzwert bewegt sich seit Mitte des Monats in der Nähe des entscheidenden Wertes 100. Quelle: Arno Zill

Ausgangssperre könnte länger in Kraft bleiben

Und da verbirgt sich möglicherweise ein Problem: Denn im Landkreis Vorpommern-Rügen tänzelt der Inzidenzwert seit Mitte des Monats um diese entscheidende Grenze herum. Mal ein paar Tage knapp drüber, dann wieder knapp drunter. Dadurch ändert sich die Lage zwar nicht wesentlich. Doch es könnte sein, dass sich der Wert auch mal an drei, statt an zwei Tagen knapp über 100 befindet. Dann käme die Notbremse mit Ausgangssperre zwischen 22 und 5 Uhr – joggen und spazieren bleiben bis 24 Uhr erlaubt.

Zudem grenzt es in dieser Situation mit dem schwankenden Wert schon fast an Zufall, sollten fünf Tage nacheinander Werte unter 100 zustande kommen. Man stelle sich vor, die Inzidenz liegt vier Tage bei 95 und am fünften bei 101. Der Zähler der aufeinanderfolgenden Tage unter 100 würden wieder auf Null gesetzt. Die Maßnahmen blieben weiterhin in Kraft. Sollte sich an der Lage nichts wesentlich ändern, könnte es dauern, bis die Maßnahmen wieder gestrichen werden.

41 Personen auf der Intensivstation – eine mit Covid-19

Der alleinige Fokus auf die Inzidenz als reine statistische Angabe hat noch einen weiteren Nachteil. Denn die Zahl spiegelt nicht annähernd wider, wie sich die Lage im örtlichen Gesundheitssystem gestaltet. Beispiel Helios Hanseklinikum Stralsund: Laut aktuellem Lagebericht befanden sich am Mittwoch 41 Personen auf der Intensivstation. 40 ohne Covid-19, eine Person mit. Auf Normalstation waren es 467 ohne und 17 mit Corona. Im gesamten Jahr 2021 waren bisher selten mehr als fünf Personen gleichzeitig mit Covid-19 auf der Intensiv- und nie mehr als 20 auf Normalstation.

Von Kai Lachmann