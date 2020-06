Vorpommern-Rügen fordert einhundert Prozent Präsenzunterricht ab August

Grimmen

Dafür, dass nach dem Sommerferien unbedingt wieder Präsenzunterricht an allen Schulen stattfinden kann, soll die Landesregierung in Schwerin sorgen. Das zumindest wünschen sich die Kreistagsmitglieder Vorpommern-Rügens und fassten am Montagabend im Grimmener Kulturhaus einen dementsprechenden Beschluss mit einer Enthaltung und einer Gegenstimme.

Ute Bartelt ( SPD) hatte angekündigt, nicht für den Dringlichkeitsantrag – eingebracht von der CDU, den Bürgern für Stralsund und der FDP sowie den Bürgern für Vorpommern-Rügen und den Freien Wählern – zu stimmen. Sie verlangt aufgrund der Corona-Lage Mischunterricht.

Digitalisierung soll genutzt werden

Mit dem Antrag wurde zunächst der absolute einhundertprozentige Unterricht in den Schulen gefordert. Nach der Diskussion wurde er allerdings um den Zusatz „die Möglichkeiten der Digitalisierung einzubeziehen“, erweitert.

Man wolle damit den Eindruck abwenden, dass Kinder keine Lobby hätten. Sie bräuchten verlässliche Rahmenbedingungen im neuen Schuljahr, heißt es in der Beschlussbegründung. „Wir verstehen das als Unterstützung, denn alle Landkreise in MV fordern das mittlerweile, und wir vertreten seit Wochen diesen Kurs“, sagte Landrat Stefan Kerth.

Von Almut Jaekel