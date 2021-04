Die für den 26. April geplante Sitzung des Kreistages Vorpommern-Rügen in Stralsund findet aufgrund der Corona-Lage nicht statt. Ein Ersatztermin steht noch nicht fest. Die meisten Ausschuss-Sitzungen waren bereits abgesagt.

In Pandemie-Zeiten tagte der Kreistag Vorpommern-Rügen in Grimmen im Kulturhaus. Die Sitzung am Montag, 26. April, wurde wegen des Lockdowns abgesagt. Quelle: Kai Lachmann