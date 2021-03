Vorpommern-Rügen setzt wieder auf AstraZeneca

Stralsund

Der britisch-schwedische Impfstoff von AstraZeneca kommt ab Freitag wieder im Landkreis Vorpommern-Rügen zum Einsatz. Er wird im Impfzentrum Stralsund sowie in den vier Außenstellen in Bergen, Grimmen, Bad Sülze und Ribnitz-Damgarten verabreicht.

„Wer für Freitag einen Impftermin hatte und von der Landeshotline keine Stornierung erhalten hat, kann wie geplant ins Impfzentrum kommen“, teilt eine Sprecherin des Landkreises mit. „Auch der für Sonnabend vorgesehene Sonderimpftermin für Beschäftigte von Grund- und Förderschulen, Kitas und Kindertagespflegeeinrichtungen kann wie ursprünglich beabsichtigt stattfinden.“

588 Impfungen an einem Tag

Die zwischenzeitliche Absage, die innerhalb dieser Woche aufgrund der Aussetzung des Impfstoffes an die Schulen und Einrichtungen ging, ist damit zurückgenommen. „Wir hoffen, dass das ebenso reibungslos und erfolgreich abläuft wie am vergangenen Samstag, an dem bereits 588 Impfungen an LehrerInnen und ErzieherInnen gesetzt werden konnten“, so die Sprecherin.

Wie mehrere andere Länder in Europa verhängte auch Deutschland vor wenigen Tagen einen Impfstopp des Mittels. Grund waren vereinzelt auftretende Thrombosen nach der Impfung. In Deutschland wurden 13 Fälle bekannt bei 1,6 Millionen verabreichten Impfungen. Europaweit gab es mehrere Todesfälle zu beklagen, bei denen ein Zusammenhang mit der Impfung vermutet worden war.

Bei Schmerzen im Bein oder schweren Kopfschmerzen ab zum Arzt

Nach erneuter Prüfung stufte die EU-Arzneimittelbehörde Ema am Donnerstag den Impfstoff als sicher und wirksam ein. Am Freitag informierten Mediziner von der Greifswalder Unimedizin darüber, was der Auslöser für die Blutgerinnsel gewesen sein könnte. Das Problem seien vermutlich Autoimmunkrankheiten der Betroffenen gewesen. Grippeähnliche Symptome nach einer Impfung seien kein beunruhigendes Zeichen. Sollte aber im Zeitraum von fünf bis 14 Tagen etwa Schmerzen im Bein oder schwere Kopfschmerzen haben, sollte dringend einen Arzt aufsuchen.

Von OZ