Stralsund/Insel Rügen

Die Fraktionen des Landkreis haben entschieden, ganz Vorpommern-Rügen ins Rennen um die Modellregionen des Landes zu schicken. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hatte die Möglichkeit eröffnet, pro Landkreis eine Region als Modellregion vorzuschlagen, in der dann Lockerungen während der Corona-Pandemie gelten können.

Die Regionen sollen wissenschaftlich begleitet werden und ein strenges Hygienekonzept bieten können, die Entscheidung für die Umsetzung ist von der Zustimmung der Ministerien abhängig.

Was könnte sich ändern?

Der Landkreis will für den ganzen Landkreis Lockerungen durchsetzen können. Die allerdings sind übersichtlich. Der Einzelhandel soll künftig ohne Terminvereinbarung öffnen können, die Testpflicht bleibt bestehen. Kunden müssen also nach wie vor ein negatives Schnelltestergebnis vorlegen, auch die Hygienevorschriften sowie die Dokumentationspflicht bleibt. Lockerungen in der Gastronomie und dem Tourismus sind in dieser Modellregion Vorpommern-Rügen nicht vorgesehen. Die Lockerungen im Einzelhandel sind auf sechs Wochen begrenzt.

Warum der ganze Landkreis und nicht eine Region wie zum Beispiel Hiddensee?

Man hätte Wert darauf gelegt, dass alle Menschen im Landkreis von der Modellregion profitieren können, sagt Dörte Lange, Sprecherin des Landkreises. Es seien auch Einzelbewerbungen eingegangen, von Vereinen oder einzelnen Orten, aber man habe niemanden benachteiligen wollen.

Wieso nur der Einzelhandel und nicht auch der Tourismus?

Man habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht und gut überlegt, hieß es. „Wir wissen, die Situation ist ernst, dafür brauchen wir nur auf die Inzidenzzahlen zu schauen. Da sind wir derzeit zwar Primus, aber wir wissen auch, wie schnell sich das ändern kann“ so Dörte Lange. Wenn es eine Notbremse gibt, müssen wir sicherstellen können, dass diese auch zügig umgesetzt werden könnte.“ Der Einzelhandel sei nach Einschätzung des Landkreises nicht der Pandemietreiber. Im Klartext: Eine Branche wie die Tourismusbranche wäre angesichts von mittelfristigen Buchungen und Reiseströmen nicht so unkompliziert wieder in einen eventuellen Lockdown zu schicken.

Es ist zu erwarten, dass die Anzahl der benötigten Tests zunimmt – wie will man das gewährleisten?

Der Kreis wolle das Testen weiter „stimulieren“, hieß es. Die Beispiele von privaten Testzentren könnten weiter Schule machen. „Die Zahl der Testmöglichkeiten im Landkreis nimmt weiter zu“, so Lange. „Derzeit sind wir bei 52 Stationen, die wir auch auf einer Karte zusammengefasst haben. Es werden aber täglich mehr.“ Es gehe ja bei den Modellprojekten auch darum, Möglichkeiten der Pandemiebewältigung weiterzuentwickeln, und da spiele das Testen eine zentrale Rolle.

Ab wann sind solche Änderungen denkbar?

Das Land muss in seiner nächsten Kabinettssitzung darüber beraten, ob es die Modellregion genehmigt. Regulär tagen die Minister der Landesregierung wöchentlich, möglich ist hier auch eine Sondersitzung. Nach einer Zusage könnten die Änderungen nach Aussagen des Landkreises zeitnah umgesetzt werden.

Eine Modellregion ist an eine strenge wissenschaftliche Begleitung geknüpft. Wer soll die übernehmen?

Das Gesundheitsamt des Landkreises. Dazu gibt es einen Austausch mit dem Chefhygieniker der Universitätsmedizin Greifswald, Prof. Nils Hübner.

Welchen Einfluss nimmt die laufende Bundesgesetzgebung?

Wenn eine solche Bundesbremse kommt, also bestimmte Regelungen ab einer Inzidenz von über 100 greifen, wird sich eine Modellregion schwer über diese Gesetzgebung hinwegsetzen können. „Was dann passiert, können wir noch nicht sagen“, so Lange. „Das muss dann auch das Land verhandeln, welchen Spielraum es eventuell für Modellregionen geben kann.“

Von Anne Ziebarth