Stralsund

Vorpommern-Rügen ist ein bisschen sicherer geworden. In der Kriminalstatistik 2021 für den Landkreis sind 15 454 Straftaten vermerkt – ein leichter Rückgang gegenüber 2020, als es noch 15 640 waren. Zwar sind es immer noch im Durchschnitt mehr als 42 am Tag, die Polizei schätzt dies aber als niedriges Niveau ein. Die Aufklärungsquote blieb stabil bei rund 65 Prozent.

Einen deutlichen Rückgang gab es in der Kategorie „Straftaten gegen das Leben“: Ein Totschlag (aufgeklärt) und zwei fahrlässige Tötungen (eine aufgeklärt) stehen zu Buche. Im Vorjahr gab es in beiden Bereichen insgesamt sieben Fälle. Morde hat es nicht gegeben.

Große Erfolge bei der Aufklärung von Sexualdelikten

Auffällig ist die Zunahme bei Sexualstraftaten. Die Zahl stieg von 257 auf 276. Erfreulich: Bei diesen Delikten schafft es die Polizei besonders oft, die Täter zu ermitteln. So wurden beispielsweise 17 Fälle von Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellem Übergriff angezeigt – und alle aufgeklärt. Hinzu kommen 50 Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern. Aufklärungsquote: 96 Prozent.

Die Zahl der Körperverletzungen (1768) hat sich nicht merklich verändert. Laut Polizeisprecherin Jennifer Fischer lasse sich ein Zusammenhang mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie herstellen: Kontaktbeschränkungen und häusliche Isolation spielten bei Gewalt in der Familie und der Partnerschaft eine wesentliche Rolle.

Einbrecher verstärkt tagsüber unterwegs

Auch in Sachen Einbruch wirkte sich Corona aus. Da aufgrund von Lockerungen wieder weniger im eigenen Zuhause gearbeitet wurde, ergaben sich für Kriminelle mehr Möglichkeiten, vor allem tagsüber: Die Zahl der Wohnungseinbrüche nahm um 25 Prozent zu (157 Fälle, 28 Prozent aufgeklärt). Über effektiven Einbruchschutz, auf Wunsch direkt in den eigenen vier Wänden, informiert Kriminalhauptkommissar Karsten Block. Termine: 03831 / 245 238. Insgesamt waren Diebstahlsdelikte (3438) rückläufig: So wurden beispielsweise weniger aus Hotels, Geschäften und Kiosken mitgenommen, auch wurden 100 Fahrräder weniger gestohlen.

Dr. Michael Peters leitet die Stralsunder Polizeiinspektion und ist Chef von mehr als 500 Mitarbeitern. Quelle: Kai Lachmann

„Einen besonders bedauerlichen Anstieg gibt es im Bereich der Betrugsfälle zum Nachteil älterer Menschen“, sagt Michael Peters, Leiter der Polizeiinspektion Stralsund. Enkeltrick, angebliche Gewinnversprechen oder falsche Polizisten – beinahe täglich würden Opfer dadurch ihr Erspartes verlieren. Die Aufklärungsquote in Sachen Betrug: 53 Prozent.

Positive Entwicklung bei den Sachbeschädigungen: Die Polizei nahm 1865 auf – 155 weniger als im Vorjahr. Mehr als jeder dritte Fall wurde aufgeklärt. In allen Bereichen hat die Polizei in Vorpommern-Rügen insgesamt 6621 „eindeutige Tatverdächtige“ ermittelt. 88 Prozent waren deutsche Staatsbürger, zwölf kamen aus dem Ausland.

Von Kai Lachmann