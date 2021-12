Stralsund/Insel Rügen

Rot plus auf der risikogewichteten Corona-Ampel des Landes, geschlossene Weihnachtsmärkte, Menschen, die sich impfen lassen wollen und nach Hause geschickt werden. Die Situation im Landkreis Vorpommern-Rügen ist alles andere als entspannt derzeit. Wir haben mit dem Landrat Stefan Kerth (SPD) über die aktuelle Lage und Wege aus der Krise gesprochen.

Über 90 Prozent der für Covid-Patienten vorgesehenen Betten sind im Land belegt. Wie schätzen Sie die Situation im Landkreis ein?

Bei uns ist die Lage sogar noch etwas zugespitzter als im Landesdurchschnitt, in unserem Krankenhaus-Cluster ist die Lage sehr angespannt. Unsere Covid-Intensivbetten sind derzeit zu 120 Prozent belegt, es werden also weitere Intensivbetten hinzugezogen. Das bedeutet für uns, dass wir eine große Belastungslage haben. Deshalb ist ja leider auch der Schritt hin zu weiteren Einschränkungen per Allgemeinverfügung des Landkreises nötig.

Gibt es spezielle Ausbruchsherde in dieser Corona-Welle? Zum Beispiel in Altenheimen?

Das können wir in dieser Welle nicht mehr so genau beschreiben, dafür sind es einfach zu viele Fälle. Signifikante Schwerpunkte gibt es in diesem Sinne nicht. Ja, wir haben auch in Altenheimen Ausbrüche, auch Impfdurchbrüche, das muss man ganz klar sagen. Das ist für das Personal eine Riesenbelastung, deshalb haben wir auch Hilfeleistungsanträge an die Bundeswehr gestellt. Bundeswehrangehörige werden die Altenheime künftig unterstützen, zum Beispiel bei der Zugangskontrolle. Mir ist es sehr wichtig, dass wir nicht noch mal so etwas erleben wie im vergangenen Jahr. Dass die alten Menschen im Heim ihre Liebsten zu Weihnachten nicht sehen können. Das darf nicht passieren.

Sie haben in der Vergangenheit dafür plädiert, die Weihnachtsmärkte geöffnet zu lassen. Andere Stimmen fordern bereits wieder einen Lockdown. Was halten Sie davon?

Ich habe große Zweifel, dass ein Lockdown etwas wirklich Positives bewirken könnte. Wir haben ja bereits viele Einschränkungen und ein wirklich knallharter Lockdown ist kaum umsetzbar. Als ehemaliger Bürgermeister denke ich da sofort an die praktischen Ausnahmen, zum Beispiel an die Wasser- und Abwasserversorgung, das Jobcenter, Supermärkte, Handwerker. Man kann auch überlegen, ob die Schließung der Weihnachtsmärkte zu einer sinnvollen Kontaktvermeidung führt oder ob die Kontakte letztendlich nur verlagert werden, das war immer unsere Position. Aber die anderen Kreise im Bereich Rot plus halten sich auch an die vorgeschlagenen Regelungen des Landes. Es wäre unsolidarisch, sich da jetzt querzustellen.

Im Gespräch bei OZ live: Landrat von Vorpommern-Rügen, Dr. Stefan Kerth (SPD) mit Lokalchefin der Ostsee-Zeitung in Bergen, Anne Ziebarth Quelle: Stefanie Ploch

Das bedeutet aber auch: noch mehr Regeln. Wer soll denn das alles kontrollieren?

Wir können die Regelungen nicht flächendeckend absichern, ganz klare Aussage. Weder Polizei noch die örtlichen Ordnungsämter, die ja nun wirklich vor Ort sind, noch wir als Landkreis sind so aufgestellt, dass wir diese Aufgaben übernehmen können. Man muss aber auch Regeln aufstellen können, ohne dass man sofort davon ausgehen muss, dass sich die Leute nicht dran halten. Trotzdem können wir natürlich nicht sagen, wir finden uns damit ab, wenn wichtige Verhaltensmaßnahmen ignoriert werden.. Es wird mehr Kontrollen geben, ich stelle mir da landesweite, konzertierte Aktionen vor, in einzelnen Themenbereichen. Zum Beispiel in der Gastronomie oder in Ferienwohnungen. Jeder, der meint, die Regeln gelten nicht für ihn, hat das Risiko in der nächsten Wochen kontrolliert zu werden und muss dann auch mit harten Konsequenzen rechnen.

Corona-Lage im Landkreis Im Landkreis Vorpommern-Rügen liegt die 7-Tage Inzidenz der Hospitalisierten mit Stand Dienstag bei 11,5. Zum Vergleich: der Landesdurchschnitt wird vom Lagus mit 8,6 angegeben. Von Montag zu Deinstag wurden 286 neue Corona-Fälle gemeldet, zwei Menschen sind im Landkreis in dieser Zeit an der Pandemie verstorben. Die risikogewichtete Corona-Ampel des Landes zeigt für den Kreis erneut rot an. Dienstag war wegen der seit einer Woche kritischen Werte eine neue Allgemeinverfügung vom Landkreis erlassen worden. Weihnachtsmärkte sind geschlossen, ebenso Kinos, Theater, Konzerthallen und Literaturhäuser.

Viele Menschen kommen sich in der vierten Welle vor wie in einem Deja-vu. Haben wir nichts aus den vorherigen Wellen gelernt?

Ich bin auch nicht mit allen Dingen glücklich. Zum Beispiel hätte ich mir gewünscht, dass die Impf- und Testzentren offen geblieben wären. Ich hoffe, wir lernen aus den schwierigen Anläufen der vergangenen Tage. Ein relativ hoher Impfstatus schützt nicht automatisch vor einer neuen Infektionswelle. Aber es ist in einem „Normalmodus“ nach einer Welle auch schwer zu erklären, dass man trotzdem diese Sonderausstattung braucht und finanziert. Das ist ein Spagat. Nach dieser Welle müssen und werden wir die notwendige Infrastruktur in Bereitschaft halten, damit wir bei einer nächsten Welle nicht wieder das ganze Hochfahren haben mit allen Holpereien, mit denen wir jetzt zu kämpfen hatten.

Eigentlich sollte die Impfkampagne rollen, auf Rügen etwa werden die Termine für freies Impfen aber immer weniger...

Die Wiederanlaufphase war schwierig, das stimmt. Strukturen kann man eben nicht einfach aufblasen wie ein Schlauchboot. Da gehört Personal dazu, Ärzte, die Impfstofflieferungen. Jetzt sind wir aber wieder bei einem guten Angebot. Es sieht besser und entspannter aus, als mancher vielleicht denkt. Wir haben zum Beispiel aktuell rund 300 freie kurzfristige Impftermine, die man über die Landeshotline buchen kann. Das funktioniert reibungslos.

Bei den freien Impfterminen auf der Insel Rügen mussten Leute weggeschickt werden...

Genau deshalb plädiere ich ja dafür, sich anzumelden, die Wartezeiten auf einen Termin sind nicht so lang wie man denkt, die Termine sind aktuell noch in diesem Jahr. Das ist doch allemal besser, als sich dort ein oder zwei Stunden anzustellen. Wir werden unser Impfangebot im kommenden Jahr auch noch erweitern. An den Impfstützpunkten in Bergen, Ribnitz und Grimmen werden wir dann auch ab Januar wieder die ganze Woche durchimpfen, die Zahl der mobilen Impfteams wird von sechs auf acht erhöht.

In der Hansestadt Stralsund gab es Biontech, auf dem Land Moderna. Sollte das so?

Ja, das stimmt. Das hatte einfach logistische Gründe, weil die Handhabung des Impfstoffes Biontech bis zum direkten Verimpfen schwieriger ist und wir die wenigen Dosen dann zentral in Stralsund haben wollten. Die gute Nachricht ist aber, dass wir 1800 neue Dosen Biontech bekommen haben und das jetzt auch wieder außerhalb Stralsunds verimpft wird. Keiner wird schlechter behandelt.

Anderswo wirbt man mit Impf-Aktionstagen mit Bratwurst, Impfen im Baumarkt, Impfen im Stadion- warum gibt es so etwas nicht bei uns?

Wir beobachten sehr genau, wie andere Regionen das machen. Ich habe persönlich Zweifel, ob dieser Eventcharakter wirklich zu dem ernsten Thema passt. Man kann darüber streiten, aber ich habe den Anspruch, das Impfen in geordneten Bahnen anzubieten. Die Frage ist, wie das Ergebnis ist. Wenn wir ohne Event wirklich weniger Menschen erreichen, wäre ich sofort bereit umzudenken und beispielsweise Impfen mit Fischbrötchen anzubieten. Schaue ich aber die Zahl der Geimpften an, stehen wir auf Platz zwei im Land, das ist nicht so schlecht.

Wie sieht es mit dem lang erwarteten Kinderimpfen aus?

Ja, ich hoffe, dass das schnell in die Wege geleitet werden kann. Wir haben alle Vorbereitungen getroffen und wollen am 20.Dezember einen speziellen Impftag für Kinder in Stralsund anbieten. Man kann sich auch dafür über die Landeshotline anmelden. Sicherlich gibt es gute Argumente zu sagen, dass diese Impfung am besten bei Kinderärzten durchgeführt werden soll, aber man muss auch damit rechnen, dass diese Kapazitäten nicht reichen.

Blicken wir doch mal voraus. Was soll 2022 besser laufen?

Die Corona-Infrastruktur ist im Stand-by-Modus, wenn wir die vierte Welle überstanden haben. Und natürlich bauen wir das Impfen aus. Wirklich wichtig ist auch, dass der Fokus der Arbeit des Landkreises wieder mehr auf die Daseinsfürsorge gerichtet wird. Es gibt ja auch Themen wie Jugendarbeit, Bildung oder Straßenbau zum Beispiel. Das muss ja auch alles irgendwie weitergehen. Die Corona-Auswirkungen sind in allen Fachbereichen zu spüren. Nicht allein das Gesundheitswesen - beinahe alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kreisverwaltung waren zumindest vorübergehend mit Corona beschäftigt. Da gilt es vieles aufzuholen.

Von Anne Ziebarth