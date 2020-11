In der Corona-Pandemiewollen sich wesentlich mehr Menschen als in den Vorjahren gegen die Grippe impfen lassen. In Vorpommern-Rügen ist bereits in einigen Hausarztpraxen der Impfstoff alle. In Deutschland standen laut Gesundheitsamtsleiter Jörg Heusler 27 Millionen Impfdosen zur Verfügung. Wie viele schon verabreicht wurden, ist unklar. Klar ist aber, dass der Landkreis nachbestellt hat und die Lieferung in der 47. Kalenderwoche, also Mitte November, eintreffen soll. Wer sich direkt beim Gesundheitsamt impfen lassen möchte, sollte vorher telefonisch einen Termin vereinbaren (03831 / 357 1000). Auf diese Weise will die Behörde Menschenansammlungen verhindern.