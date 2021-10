In Sachen Geschwindigkeitsüberschreitungen sind die Autofahrer in MV bundesweit Spitze. Um Raser aus dem Verkehr zu ziehen, ist ein Team der Autobahnpolizei Grimmen in einem besonderen Wagen unterwegs – eine Angeberkarre, die keine ist. Die OZ durfte einsteigen. Was die Beamten auf Vorpommerns Straßen erleben.