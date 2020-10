Der Naturschutzbund Mecklenburg-Vorpommern (Nabu) wirbt für den Schreiadler. Seine Bestände gehen zurück. Es gibt nur noch 120 Brutpaare. Etwa Dreiviertel davon leben in MV, ein Viertel in Brandenburg.

So können Sie den Vogel des Jahres 2021 wählen

