Vorpommerns Reiter fordern einen Fahrplan zurück in die Normalität

Grimmen

Fast täglich trainierten viele Reiter während des Winters. Forderten sich und ihre Pferde – mit dem Ziel, in der grünen Saison im Dressurviereck und auf Springplätzen um Siege und Platzierungen mitzureiten, um neue Schwierigkeitsstufen zu meistern oder einfach auch nur, um erste Turniererfahrungen zu sammeln. Und nun? Alles abgesagt? Fällt die gesamte Turniersaison 2020 ins Wasser? Und wie ist es eigentlich, wenn der Trainingspartner ein Tier ist, also nicht einfach nur ein Sportgerät, das man in die Ecke stellen kann, wenn es gerade mal nicht gebraucht wird oder werden darf?

„Wir stehen in den Startlöchern, sind bereit, uns den derzeitigen Bedingungen anzupassen und wollen natürlich gesund bleiben. Wir erwarten jetzt klare Aussagen, wie es im Pferdesport weitergehen soll“, fordert Birca Ross, Vorsitzende des Kreisreiterbundes Vorpommern-Rügen.

Die Motivation leidet

Bei ihrer eigenen Tochter hat sie miterlebt, wie zunächst die Vorfreude auf die Saison stieg, wie die Motivation wuchs und jetzt langsam immer weniger wird. „Weil es keinen Plan gibt“, bedauert Birca Roos. Ihre Tochter Stella Baranowski, wie Birca Roos selbst Mitglied im Wöpkendorfer Reitverein, hat wie Hunderte Reiter im Kreis täglich mehrere Pferde während des Winters trainiert, Lehrgänge besucht und sich beispielsweise auf die Landesmeisterschaften vorbereitet.

In ihrem Heimatverein würden sich alle an die derzeitigen Regeln halten. Auch wenn die für Birca Roos aufgrund der niedrigen Corona-Fallzahlen im Land und der natürlichen Abstände beim Reiten nicht ganz einleuchten. Der Nachteil: Es gibt keine Vereinsaktivitäten, keine Normalität für die vielen reitenden Kinder und Jugendlichen, Arbeitseinsätze wurden abgesagt. Bisher fand kein Kindertraining statt. Jetzt wurde die Kindergruppe geteilt und nur jeweils zwei Reiter üben gleichzeitig.

Betriebe eher nicht in Gefahr

Grundsätzlich sieht Birca Roos zwar Motivation und Fortschritte bei einigen Reitern sinken, die Pferdebetriebe im Landkreis aber eher nicht in Gefahr. „In Deutschland gibt es Regionen, da haben sie den Umgang mit den Pferden komplett verboten. Das ist hier nicht so“, erklärt sie. Viele Reiterhöfe hierzulande würden Pensionspferdehaltung betreiben – und so haben sie weiterhin Einnahmen. Und aus Tierschutzgründen sei schnell geklärt gewesen, dass man die eigenen Pferde weiterreiten darf – auch in Corona-Zeiten. Reitbeteiligungen und Reitunterricht waren allerdings nicht möglich, bis am 20. April Sportstätten teilweise wieder geöffnet wurden.

„Wir haben als Vorstand bereits zu Beginn der Corona-Krise die Situation in Österreich verfolgt und Pläne erarbeitet und abgestimmt“, sagt Wiebke Kuss, Vorsitzende im Reit- und Fahrverein Altenpleen e. V. „So waren wir vom Lockdown nicht überrascht. Außerdem arbeiten wir eng mit der Amtsleitung und der Gemeinde Altenpleen zusammen, da wir ein paar ,Ausnahmeregelungen‘ brauchten", um die Versorgung und Bewegung aller Pferde sicherzustellen“, informiert sie. Denn schließlich könne man Pferde nicht einfach so wegstellen, besonders die Oldies nicht.

Vereinsleben im Tiefschlaf

Im Unterschied zu vielen anderen Reiterhöfen leben im Altenpleener Verein neben 20 Pensionspferden auch 15 vereinseigene Pferde, die normalerweise von den Vereinsmitgliedern versorgt werden. Um deren Betreuung zu garantieren, werden die Tiere ab Beginn der Corona-Einschränkungen im Dreischichtbetrieb à fünf Personen bewegt, gepflegt und versorgt. Die Betreuung der Vereinspferde übernehmen dabei die Besitzer der Einstellerpferde.

„ Es war ein seltsames Gefühl nach dem täglichen Hochbetrieb völlige Stille zu erleben“, erzählt Wiebke Kuss. Von den 92 Mitgliedern seien 70 Prozent Kinder und Jugendliche. Zutritt zur Anlage haben aber nur Mitarbeiter, Einsteller und Vorstandsmitglieder. „Das Vereinsleben ist zum völligen Stillstand gekommen.“

Kreisreiterbund Vorpommern-Rügen 44 Mitgliedsvereine zählt der Kreisreiterbund Vorpommern-Rügen, der im Februar 1999 gegründet wurde. Mehr als 1700 Reiter und Pferdefreunde sind in ihnen aktiv. Damit ist der hiesige Kreisreiterbund der stärkste Verband im Land Mecklenburg-Vorpommern. Allerdings gibt es in Vorpommern-Rügen sehr viele Freizeitreiter und von den Turnierreitern haben sich die meisten den Wettkämpfen im Breitensport verschrieben. Acht Turniere kreisweit gibt es jährlich aber immerhin normalerweise trotzdem – außerdem auch noch einmal fast so viele Breitensporttage. Ob in diesem Jahr überhaupt Reitturniere stattfinden können, steht noch nicht fest.

Schwer werde es für den Verein ab Mai, denn alle Mitglieder wurden gebeten, den Mitgliedsbeitrag und die Reitstunden bis April voll zu bezahlen, was die allermeisten auch konnten. „Danach ist es bei uns optional, ob das volle Entgelt oder nur der Mitgliedsbeitrag entrichtet wird“, sagt die Vereinsvorsitzende. Einige Eltern hätten bereits angedeutet, dass sie aufgrund von Kurzarbeit nicht in der Lage seien, den vollen Beitrag zu zahlen.

Mit Videobotschaften, Fotoserien, und der Vermittlung von kostenfreien Onlineseminaren sorgt der Altenpleener Vorstand dafür, den Kontakt zu den Reitschülern zu erhalten. Wiebke Kuss: „Wir sind optimistisch, die Pandemie als Verein gut zu überstehen, aber das geht eben nur mit allen Mitgliedern“.

Birca Roos ist klar, dass einige Reitschüler aufgrund der langen Trainingsabstinenz ihr Hobby aufgeben. Ein weiteres Problem sieht sie in der Absage der Turniere. Nicht nur die Reiter sind davon betroffen, sondern eben auch viele Vereine, die mit diesen Turnieren ihr finanzielles Überleben sicherten. Auch Poseritz auf der Insel Rügen – traditionell mit vielen Zuschauern – ist bereits abgesagt. Damit fällt auch die Kreismeisterschaft 2020 ins Wasser. Andere, wie in Trent auf Rügen, halten noch an den Vorbereitungen fest. „Warum kann es nicht auch Geisterturniere geben?“, fragt Birca Roos. Denn die Wettkämpfe seien sowieso nicht mit vielen Zuschauern verwöhnt. „Und wo kann man denn noch kontaktfreier Sport betreiben, als auf dem Pferd“, fragt sie. „Wir Organisatoren sind da für vieles offen, aber wir müssen einfach mal einen Fahrplan von der Politik bekommen“, fordert sie.

Hoffen auf Turniere im August

An den Ponytagen am 19. und 20. September in Wöpkendorf – dem einzigen Ponyturnier im Land – will Birca Ross festhalten. Geplant sind auch die Reiterwettkämpfe der Kreis-Kinder-und-Jugend-Sportspiele, die erstmals am 5. September beim Reitsportclub Elmenhorst stattfinden werden. „Und wir hoffen auf die Turniere ab August wie in Prohn und Miltzow“, sagt Birca Roos. „Ich glaube jedoch, wir gehen mit einer völlig neuen Turnierstruktur aus der Krise“, vermutet sie

Nicht vergessen dürfe man auch diejenigen, die mit Nebeneinkommen auf die Turniersaison angewiesen sind. Richter, Parcoursbauer, Zeltverleiher, Caterer, Meldestellenmitarbeiter nennt sie stellvertretend. Für sie alle ist das derzeit eine blöde Situation.“

Von Almut Jaekel