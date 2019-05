Grimmen

Wählergemeinschaften sind in den Kommunen Vorpommerns zu einer festen Größe geworden und bestimmen vielerorts die Geschicke der Gemeinden mit. Doch es gibt immer wieder mal ein Auf und Ab.

Wählergemeinschaft Elmenhorst bestand nur noch auf dem Papier

Nach mehr als 15 Jahren löst sich die Wählergemeinschaft in Elmenhorst auf. Petra Skorupski (57), die von Anfang an dabei ist, bedauert diesen Schritt zwar, kann ihn aber auch nachvollziehen. Die einst sehr rege Arbeit der Wählergemeinschaft sei in den vergangenen zwei Jahren nach und nach aus verschiedenen Gründen eingeschlafen und habe zuletzt eigentlich nur noch auf dem Papier bestanden.

Viele der 20 Mitglieder hätten das 70. Lebensjahr überschritten, seien gesundheitlich angeschlagen oder aus Elmenhorst weggezogen. Es sei nicht gelungen, die jüngere Generation für die ehrenamtliche Arbeit in der Lokalpolitik zu gewinnen. Nun musste eine Entscheidung getroffen werden. „Seit zwei Jahren haben wir uns nicht mehr getroffen. Was nützt dem Ort ein halb totes Gremium? Deswegen haben wir in einer demokratischen Abstimmung beschlossen, uns zum 1. Juni aufzulösen“, erklärt Petra Skorupski.

Im Jahr 2004 begann die Gemeinschaft sehr kämpferisch in dem Ort zu agieren, denn mit der Arbeit des damaligen Bürgermeisters Wolfgang van Es seien die Mitglieder nicht zufrieden gewesen. Sie wollten einen Gegenpol schaffen. „Wir hatten das Gefühl, es kommt zu Stillstand. Die Interessen der Bürger wurden nicht vertreten und es wurden Fehlentscheidungen getroffen, die die Gemeinde noch heute belasten und sich in unseren Schulden widerspiegeln.“ Mit Karl-Heinz Hopp stellte die Wählergemeinschaft zwei Legislaturperioden lang einen neuen Bürgermeister. Sie sorgte dafür, dass Straßen saniert und das Dorfbild verschönert wurde. Auch seitdem Bürgermeister Rudi Wendorf ( CDU) zum Gemeindeoberhaupt gewählt wurde, habe die Wählergemeinschaft gemeinsam mit der CDU den Ort vorangebracht, findet Petra Skorupski: „Es gab nie Gram-Kämpfe. Wir haben immer gut und fair zusammen gearbeitet.“

Bauausschussvorsitzende Petra Skorupski, Gründungsmitglied der Wählergemeinschaft Elmenhorst, tritt als Einzelbewerberin an. Quelle: Anja Krueger

Auf die Arbeit in der Gemeindevertretung möchte die Forstbeamtin aber nicht verzichten. Deswegen ließ sie sich als Einzelkandidatin für die Gemeindevertretung aufstellen. Die Arbeit als Mitglied im Finanz- und als Vorsitzende des Bauausschusses mache ihr sehr viel Spaß: „Ich bin gern für die Bürger unterwegs und möchte es als Einzelkandidatin noch einmal wissen.“

Papenhagen konnte junge Mitglieder gewinnen

Anders sieht es in der Gemeinde Papenhagen aus. Seit Anfang der 1990er Jahre ist die Wählergemeinschaft vor der CDU das stärkste Gremium. Auch hier stand die Wählergemeinschaft vor einem Generationswechsel. Doch anders als in Elmenhorst konnten neue Kandidaten für die Arbeit in der Lokalpolitik gewonnen werden. Acht Mitglieder der Gemeinschaft ziehen sich in der kommenden Wahlperiode zurück, doch immerhin stellten sich mit Christian Kussin, Christian Nagel und Jens Rossberg drei neue engagierte Freiwillige auf.

Der Vorsitzende der Wählergemeinschaft ist froh darüber, denn ohne die Männer hätte es auch in Papenhagen zu einer Auflösung kommen können. „Dabei wollen wir dringend weiterhin selbstständig und parteilos agieren und uns für ein schönes gesellschaftliches Leben in den sechs Ortsteilen einsetzen“, sagt Mathias Ringenberg (40). Mit Ilona Kindler stellte die Wählergemeinschaft auch die langjährige Bürgermeisterin der Gemeinde. In der neuen Legislaturperiode will das frische Gremium vor allem Projekte wie den Ausbau des Breitbandes, die Umrüstung der Laternen auf LED und die Unterstützung der Feuerwehr sichern und weiterführen.

Zarrendorfer Wählergemeinschaft eindeutig in der Überzahl

Sehr stark ist die Wählergemeinschaft auch in Zarrendorf aufgestellt. Zwar tritt die langjährige Bürgermeisterin Ulrike Graap auch zu dieser Wahl als parteilose Einzelbewerberin an, doch ihr Herausforderer, Christian Röver, gehört zur Wählergemeinschaft. Zahlenmäßig sind diese klar in der Überzahl. Auf der Mandatsliste bewerben sich zwei Kandidaten aus der CDU, ein Kandidat aus der Reihe der Linken und 14 Bewerber aus der Wählergemeinschaft aneinander.

Auch in Deyelsdorf , Gransebieth und Grammendorf sind Wählergemeinschaften stark

In der Gemeinde Deyelsdorf stellt die „Freie Wählergemeinschaft Deyelsdorf“ mit acht Kandidaten die meisten Anwärter auf einen Sitz in der Gemeindevertretung. Auch die einzige Bürgermeister-Kandidatin Sandra Boy bewirbt sich aus der Wählergemeinschaft heraus auf das Amt.

In Grammendorf ist die Wählergemeinschaft mit sechs Männern und Frauen hinter der Christlich Demokratischen Union ( CDU) die zweitstärkste Kraft. Die CDU stellt in der Gemeinde elf Kandidaten für einen Sitz in der Gemeindevertretung.

Die Wählergruppe „Wir für Gransebieth“ stellt in diesem Jahr erstmals einen Bürgermeister-Kandidaten. Aus der vierköpfigen Gruppe strebt der Zarrentiner Olaf Schmidt dieses Amt an und würde damit die amtierende Bürgermeisterin Ute Lachmann von der CDU bewerben.

Wittenhagener drängen in den Kreistag

Die Wählergemeinschaft der Gemeinde Wittenhagen stellt gegenwärtig mit Frederic Beeskow den Bürgermeister und den einzigen Kandidaten für dieses Ehrenamt bei der Wahl am 26. Mai. Elf Kandidaten der Gemeinschaft streben in die Gemeindevertretung. Die Wählergemeinschaft will künftig aber auch in der Kreispolitik mitmischen und hat Beeskow als Kandidat für die Kreistagswahl in Vorpommern-Rügen aufgestellt. „Die Wählergemeinschaft trägt seit vielen Jahren die Hauptverantwortung in unserer Gemeinde“, sagt Frederic Beeskow. „Und das wollen wir auch weiterhin tun. Mit einigen unserer Entscheidungen, wie beispielsweise gegen den Windanlagenbau, wirken wir überregional“, sagt Beeskow. Deshalb sei es an der Zeit, auch überregional Verantwortung zu übernehmen.

17 Bürger für Sundhagen treten an

„Bürger für Sundhagen“ nennt sich die Wählergemeinschaft in der Gemeinde Sundhagen, die mit Hajo Hahn auch den Amtsvorsteher des Amtes Miltzow stellen. Hahn kandidiert jedoch in diesem Jahr nicht wieder. Die „Bürger für Sundhagen“ treten dennoch mit 17 Kandidaten bei der Gemeinderatswahl an. Vor allem der nördlichste Gemeindeteil, und dort besonders der Raum Brandshagen, ist dabei stark vertreten.

In Wendisch „regiert“ die Wählergruppe allein

In der Gemeinde Wendisch Baggendorf mit ihren vier Ortsteilen hat lediglich die Wählergruppe eine Kandidatenliste für die bevorstehende Kommunalwahl eingereicht. Zwölf Einwohner finden sich darauf wieder. Wie in der derzeit noch laufenden Legislaturperiode besteht auch das künftige Gremium aus insgesamt neun Vertretern. Inklusive Bürgermeister. Für diesen Posten bewirbt sich der 29-jährige Leyerhofer Patrick Düwel, der ebenfalls der Wählergruppe angehört. Auch in der noch aktuellen Legislaturperiode ist die Wählergruppe die stärkste Kraft in dem Gremium. Mit der Kommunalwahl am 26. Mai wird sich das Gremium aber verjüngen, denn in den vergangenen Monaten konnte die Wählergruppe einige jüngere Mitglieder gewinnen.

Neue Gruppe in Glewitz will mehr Transparenz

Ein Grundsatzbeschluss gegen Windräder in der Gemeinde Glewitz, mehr Transparenz in der Kommunalpolitik, die Eigenständigkeit der Kommune erhalten: Das sind einige der Ziele, die sowohl der Glewitzer Bürgermeisterkandidat Sebastian Block aus Jahnkow als Einzelbewerber als auch die im Januar gegründete Wählergruppe Glewitz I mit fünf Kandidaten auf der Agenda für die nächste Legislaturperiode haben.

Carolin Riemer