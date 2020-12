Wäscherei in Grimmen: Hoffnung auf Weihnachtsgeschäft zerplatzte wie eine Seifenblase

Grimmen

Es sind die ärgsten Befürchtungen, die nun eingetroffen sind: Der zweite Lockdown trifft auch die Wäscherei Fliegel in Grimmen hart. Sehr hart. Als die Corona-Beschränkungen erstmals im Frühjahr über Mecklenburg-Vorpommern hereinbrachen, bedeutete das für die Wäscherei nahezu Stillstand. Die Hotels geschlossen, keine Touristen, keine Wäsche, keine Umsätze. Zwei Millionen Euro Umsatzeinbußen allein zwischen März und Mitte August, rechnete Betriebsleiter David Ruszkiewicz damals vor.

Hoffnung zerplatzte wie eine Seifenblase

All seine Hoffnung lag auf dem Weihnachtsgeschäft. Doch diese Hoffnung zerplatzte wie eine Seifenblase mit der sonst die Wäsche von etwa 100 Hotels entlang der Ostseeküste rein gewaschen werden. Doch das Jammern liegt dem jungen Chef nicht. Zwar musste er zu Beginn des Jahres viele seiner etwa 130 Angestellten in Kurzarbeit schicken, doch die Wäscherei „Fliegel Nord Textilservice“ besitzt mehrere Standorte und konnte durch ihre Solvenz das Kurzarbeitergeld von 65 auf 80 Prozent aufstocken. Eine freiwillige Leistung des Unternehmens, die auch Früchte trug. „Wir haben keinen Mitarbeiter verloren und das macht mich richtig stolz. Wir halten in schweren Zeiten zusammen“, sagt Ruszkiewicz, der befürchtete, dass sich vor allem Techniker und Fahrer bei anderen Firmen bewerben könnten. Doch das taten sie nicht.

Anzeige

„Es kleckert so dahin“

Im Juni konnte David Ruszkiewicz seine Leute wieder voll beschäftigen. 70 Prozent Auslastung im Gegensatz zum Vorjahr, in dem noch niemand an eine Pandemie dachte. Der Wäschereibetrieb nahm wieder Fahrt auf. Die Lage entspannte sich. Doch im November und Dezember gingen die Umsätze wieder runter. Drei Häuser in Rostock und fünf in Hamburg gehören aktuell noch zum Kundenstamm. Hotels, in denen noch vereinzelt Geschäftsleute, Monteure und Handwerker unterkommen. „Es kleckert sich so dahin“, sagt der Betriebsleiter im echten Wäscherei-Slang.

Nur noch zwei Mal im Monat reinigen die Mitarbeiter des Grimmener "Textilservice Fliegel" die wenige Hotelwäsche im Monat Dezember. Quelle: Carolin Riemer

Technische Schwierigkeiten durch Stillstand

Im November liefen die Waschstraßen einmal wöchentlich. Im Dezember schaffen sie die Reinigung der Schmutzwäsche, wenn sie nur zwei Mal pro Monat laufen. Es fällt einfach zu wenig Wäsche an. Für die Wäscherei ein Desaster, denn Fliegel reinigt mit 90 Grad heißem Wasser. Stehen die Maschinen lange still und müssen dann auf 90 Grad erhitzt werden, ist das teuer. Und es kostet nicht nur viel Geld, sondern auch Zeit. Auch technische Schwierigkeiten können immer wieder auftreten.

Nächstes Jahr wird es knallen

Im Februar denkt das Unternehmen in der Regel über Neueinstellungen nach. Doch daran ist nach dem Corona-Jahr nicht zu denken. Doch David Ruszkiewicz, der sich aktuell genau wie seine Angestellten in Kurzarbeit befindet, bleibt optimistisch. „Ich denke, im kommenden Jahr wird es richtig knallen“, sagt er und erklärt: „Die Menschen haben einen großen Nachholbedarf. Sobald sie wieder reisen dürfen, werden sie es auch tun. Dann kommen sie zurück ans Meer und fahren in die Berge. Da bin ich mir sicher.“ Und dann werden auch am Meer wieder Berge voller Wäsche anfallen.

Lesen Sie auch

Mit seinen Mitarbeitern hält er über WhatsApp-Gruppen Kontakt. „Denen fällt die Decke auf den Kopf und sie wünschen sich, dass sie möglichst sofort wieder anfangen können zu arbeiten.“ Viele ausländische Mitarbeiter, beispielsweise aus Polen und der Ukraine, verbringen die schwierige Zeit zu Hause bei ihren Familien. Aber auch sie werden zurückkommen, wenn die schwierigen Zeiten vorbei sind und die Waschstraßen wieder täglich bis zu 35 Tonnen Wäsche reinigen.

Von Carolin Riemer