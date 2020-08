Wäscherei in Grimmen fürchtet sich vor zweitem Lockdown

Grimmen

Zwei Millionen Euro Umsatzeinbußen während der Corona-Pandemie zwischen März und Mitte August. Nein, das Jahr 2020 ist wahrlich kein leichtes Jahr – auch für die Wäscherei Fliegel in Grimmen nicht. „Wir werden wohl drei Jahre brauchen, um diese Verluste wieder aufzuholen“, vermutet Betriebsleiter David Ruszkiewicz.

Der 33-Jährige schläft zurzeit eher unruhig. Er macht sich Sorgen, wie es weitergeht, wenn die Sommermonate vorbei und die Touristen wieder zu Hause sind. Keine Urlauber, keine schmutzige Wäsche, keine Arbeit für die Wäscherei. Etwa 100 Hotels entlang der Ostseeküste gehören zum Kundenstamm des „Fliegel Nord Textilservice“. Darunter befinden sich auch 5-Sterne-Hotels, die es schätzen, dass bei Fliegel die Wäsche noch bei 90 Grad gewaschen wird. Viele Wäschereien reduzieren die Wassertemperatur aus Kostengründen auf 60 Grad und setzen vermehrt auf chemische Zusätze.

Keine Kurzarbeit seit August

Während der Betrieb zu Beginn der Pandemie und dem damit verbundenen Lockdown am 20. März zu 100 Prozent heruntergefahren werden musste, steigerte sich die Produktivität seit Juni wieder. 50 Prozent Auslastung der Kapazitäten im Juni, 60 Prozent im Juli und mittlerweile arbeiten die Waschstraßen und die etwa 130 Fliegel-Angestellten wieder zu 85 Prozent. Seit dem Monatsanfang befindet sich keiner der Angestellten mehr in Kurzarbeit. Aber ob das im Herbst auch noch so sein wird, kann Ruszkiewicz nicht versprechen. „Wir können ja leider nicht durch einen Blick in die Glaskugel in die Zukunft schauen.“

Keine Preiserhöhung

In normalen Jahren bauen die Mitarbeiter in den Sommermonaten Überstunden auf, die sie dann im Winter abbummeln können. Doch in diesem Jahr werde dieses Konzept höchstwahrscheinlich nicht aufgehen, vermutet der Betriebsleiter. „Ein zweiter Lockdown wäre eine absolute Katastrophe.“ Auch wenn die Wäscherei mit ihrer 85-prozentigen Auslastung vergleichsweise schon gut aufgestellt ist, sei es zurzeit eher ein Plus-minus-null-Geschäft. Und während Hotels und Pensionen ihre Zimmerpreise erhöhen konnten, um die finanziellen Ausfälle zumindest ein wenig aufzufangen, ist die Wäscherei an Verträge gebunden und kann die Preise nicht erhöhen.

Knapp drei Millionen Euro investierte die Wäscherei in eine neue Mangelstraße und eine große Lagerhalle. Quelle: Carolin Riemer

Hätte der Betriebsleiter gewusst, dass das Jahr 2020 unter dem Corona-Stern stehen wird, hätte er sich nicht dazu entschlossen, ausgerechnet in diesem Jahr knapp drei Millionen Euro in eine neue automatisierte Mangelstraße und einen 1300 Quadratmeter großen Anbau zu investieren. Die moderne Mangelstraße ermöglicht der Wäscherei, täglich bis zu 35 Tonnen Wäsche zu waschen. Der große Anbau, der erst vor wenigen Wochen fertig wurde, wird als reine Logistikfläche gebraucht. Da immer mehr Hotels ihre Bett- und Tischwäsche bei Fliegel mieten, benötigt das Unternehmen immer mehr Platz, um die Wäsche zu lagern.

Fieber messen vor Dienstbeginn

Die Umsatzeinbußen kommen zustande, da einige Hotels durch die Corona-Hygienemaßnahmen dazu übergegangen sind, die Wäsche ihrer Gäste nur alle vier bis fünf Tage zu wechseln. Andere Häuser verzichten aktuell noch auf Tischwäsche. Und in den großen Städten, wie Hamburg, in denen Fliegel ebenfalls Kunden betreut, fehlen die Reisenden – denn Konzerte und Messen fallen nach wie vor aus.

Die Stimmung im Team sei trotzdem nicht schlecht, sagt der Betriebsleiter: „Wir gehen den schweren Weg gemeinsam und haben unseren Mitarbeitern während der Kurzarbeit auch einen freiwilligen Betrag gezahlt, um ihr Gehalt aufzustocken.“ Die Angestellten tragen bei der Arbeit den Mund-Mund-Nasenschutz, solange es bei den Temperaturen vertretbar ist. Steigt die Temperatur auf 38 Grad Celsius, weichen sie auf Visiere aus und halten sich an die Abstandsregeln. Außerdem wird vor jedem Dienstbeginn eine Temperaturmessung bei den Mitarbeitern vorgenommen, um auszuschließen, dass sie Fieber haben. Bislang habe noch kein Angestellter eine erhöhte Temperatur gehabt.

Von Carolin Riemer