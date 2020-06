Wäscherei in Grimmen nimmt langsam wieder Betrieb auf

Grimmen

1,4 Millionen Euro Umsatzeinbußen aufgrund der Corona-Pandemie: Das ist die traurige Bilanz, die der Chef der Wäscherei Fliegel in Grimmen ziehen muss. Doch nun gehe es langsam wieder bergauf, sagt David Ruszkiewicz. Seit dem Pfingstwochenende nehmen die Waschstraßen, die seit dem 20. März stillstanden, wieder Fahrt auf. Es ist eine einfache Rechnung: keine Urlauber, keine schmutzige Wäsche, keine Aufträge. Etwa 100 Hotels entlang der Ostseeküste gehören zu den Kunden der Wäscherei. 130 Mitarbeiter reinigen in Grimmen Hotelwäsche aus Sterne-Unterkünften auf Fischland-Darß-Zingst, Usedom, Rügen und auch aus Städten wie Lübeck, Schwerin, Wismar, Rostock und Hamburg.

Mitarbeiter bleiben bis Jahresende in Kurzarbeit

Die vergangenen Wochen bezeichnet der 33-jährige Chef als „starker Tobak“. Seine Mitarbeiter werden wahrscheinlich noch bis zum Ende des Jahres in Kurzarbeit bleiben. Das Gehalt der Angestellten stockt das Textil-Unternehmen, das an sieben Standorten arbeitet und fast 1000 Mitarbeiter beschäftigt, freiwillig auf 80 Prozent des Nettogehalts auf. Ein Entgegenkommen des großen Konzerns, das für die meisten Mitarbeiter lebensnotwendig ist.

Anzeige

Nun laufen die Maschinen wieder an drei Tagen pro Woche. In einer Früh- und einer Spätschicht stehen die Mitarbeiter abwechselnd an den modernen Maschinen der Wäscherei. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr arbeiteten sie an sieben Tagen pro Woche in teilweise drei Schichten. In den vergangenen Jahren stiegen die Zahlen der Mitarbeiter, Aufträge, Umsätze und Investitionen kontinuierlich. Doch nun seien die Umsatzeinbußen nicht aufzuholen, sagt Ruszkiewicz: „Wir werden in diesem Jahr nur etwa 50 Prozent von dem erreichen, was wir uns vorgenommen haben.“ Noch nicht alle Hotels haben wieder geöffnet und auch die Vorgabe, dass sie nur zu 60 Prozent mit Touristen belegt werden dürfen, spiegelt sich in der Wäscherei wider. Dazu kommen weitere Probleme, die sich der junge Chef noch vor ein paar Monaten nicht vorstellen konnte.

Weitere OZ+ Artikel

David Ruszkiewicz:„Wir werden in diesem Jahr nur 50 Prozent von unseren geplanten Zielen erreichen.“ Quelle: Carolin Riemer

Reiseverhalten wird sich nachhaltig verändern

In Hamburg beispielsweise gebe es aktuell Unterkünfte, die nur zu 10 Prozent belegt seien. „Weil keine Konzerte und keine Messen stattfinden“, sagt Ruszkiewicz. Außerdem befürchtet er, dass sich das Reiseverhalten auch nach der Corona-Krise nachhaltig verändern wird. „Viele Unternehmen werden vermutlich an den Video- und Telefonkonferenzen der vergangenen Wochen festhalten. Wieso sollten sie ihre Mitarbeiter auf Dienstreise schicken, wenn Absprachen auch via Telefon funktionieren?“ Für die Wäschereien bedeutet das reduzierte Reiseverhalten natürlich auch eine Reduzierung der Einnahmen.

Vor einem Jahr undenkbar: Bademäntel in Folien einschweißen

Und noch etwas hat sich in einigen Häusern verändert: Während das Unternehmen in den vergangenen Jahren strikt auf Nachhaltigkeit hinarbeitete und möglichst umweltfreundlich agierte, wünschen sich einige Hotelchefs seit der Pandemie, dass Bademäntel nach der Reinigung in Folie verpackt werden. Die Fliegel-Gruppe erfüllt die Kundenwünsche. Auch wenn die Folie wenig umweltfreundlich, und das Einschweißen für die Mitarbeiter ein zusätzlicher Arbeitsaufwand ist. Andere Hotels verzichten in Corona-Zeiten aus Gründen der Hygiene auf Tischwäsche und nutzen Papierservietten. Auch diese Wäsche fehlt dem Unternehmen.

Zahlen und Fakten 2012 wurde die Wäscherei in Grimmen von der Fliegel-Unternehmensgruppe übernommen. Zu Beginn arbeiteten hier 19 Mitarbeiter, die 60 Tonnen Wäsche monatlich reinigten. Im vergangenen Jahr brach die Wäscherei sämtliche Rekorde und lag bei einer Kapazität bis zu 700 Tonnen Wäsche. Fliegel-Wäschereien reinigen an sieben Standorten vorrangig Hotelwäsche, darunter von namhaften Sterne-Unterkünften. Am Grimmener Standort investierte Fliegel jüngst rund drei Millionen Euro in die modernste Waschtechnik. Eine 1300 Quadratmeter große Produktionsfläche wurde angebaut – in etwa vier Wochen ist der Bau vollständig abgeschlossen.

75 Prozent der Wäscherei-Kunden mieten sich die Hotelwäsche bei der Firma Fliegel. Nur 25 Prozent benutzen eigene Garnituren. Um die Häuser weiterhin mit ihrer frischen Wäsche zu beliefern, steht das Unternehmen auch vor einer logistischen Herausforderung. Nicht jedes Haus könne wie gewohnt täglich angefahren werden. Damit keine unnötigen Kosten entstehen, müssen die Fahrten komprimiert und die Routen gut durchdacht werden. Doch der junge Chef hat die Herausforderungen im Griff – genau wie die Gesundheit seiner Mitarbeiter.

Vor jedem Dienstbeginn müssen die Mitarbeiter Fieber messen. Es wird streng auf die Abstandsregeln und das Tragen des Mundschutzes geachtet. Eine zusätzliche Belastung für die Angestellten, denn in den Waschhallen herrschen in der Regel sechs Grad Celsius mehr als an der frischen Sommerluft.

Lesen Sie auch

Von Carolin Riemer