Tribsees

Erst im Juni hat Carolina Mittag ihr „Trebelcafé“ am Marktplatz von Tribsees eröffnet. Sie kommt ursprünglich aus Schwerin, war lange in Hamburg und ist 2018 in die Kleinstadt an der Trebel gezogen. An die Wahl denke sie noch gar nicht, erzählt sie in einer kleinen Atempause, während der Kaffee durchläuft und alle Tische ihrer Terrasse besetzt sind. Der 26. September sei noch weit weg, doch wählen gehe sie auf jeden Fall. „Mein Mann und ich schauen uns die Konzepte an und überlegen dann, wo wir stehen.“ Doch zurzeit sei sie mit Gedanken bei ihrem kleinen Unternehmen. „Corona ist natürlich ein Thema für uns. Kommt die vierte Welle und was passiert dann? Natürlich haben wir Angst, das Café wieder schließen zu müssen, obwohl wir alle Hygiene-Auflagen einhalten.“

Das sagen die Parteien in MV dazu

Die Linke schreibt zu diesem Thema: „Die Wirtschaft in MV ist kleinteilig strukturiert, die Unternehmer und Unternehmerinnen verfügen häufig über wenige Rücklagen. Sollte es in Zukunft zu weiteren staatlich angeordneten Schließungen kommen, ist staatliche Hilfe unerlässlich.“

Der Standpunkt der FDP zur Pandemie lautet: „Sie kann jederzeit wieder auftreten, daher muss Politik die weitgehende Erhaltung der Freiheitsrechte auch im Krisenmodus zum Ziel haben.“ Ein kompletter wirtschaftlicher Stillstand sei aufgrund der enormen Folgekosten nicht zu rechtfertigen. Die AfD formuliert es allgemeiner und fordert schlicht, allen Bürgern ihre Freiheitsrechte zurückzugeben.

Von Juliane Schultz