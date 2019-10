Wanderer wollen urigen Kirchweg in Nehringen retten

Nehringen

45 Menschen trotzen am Sonnabendmorgen dem Regen und starten ihre Wanderung an der Brücke in Nehringen. In Gummistiefeln und mit guter Laune wollen sie die Öffentlichkeit und die Gemeindevertretung auf etwas aufmerksam machen: Der historische Kirchweg, der Nehringen, Dorow und Bassendorf viele Jahrhunderte miteinander verband, ist verfallen und benötigt dringend eine Sanierung. Für viele der Wanderer ist der vernachlässigte Waldweg ein Synonym, für die Entwicklung in der Region.

Torsten Flöttmann von der Initiative „PRO-GRAMMendorf“ setzt sich seit 15 Jahren dafür ein, dass in der Gemeinde ein sanfter Tourismus angestrebt wird. Die Instandsetzung des Kirchwegs gehört für den 58-jährigen Mann aus Nehringen dazu. „Wir leben in einer strukturschwachen Region und nicht jeder Einwohner kann heutzutage noch seinen Lebensunterhalt als Landwirt bestreiten. Also müssen wir gewisse Rahmenbedingungen schaffen, damit das Küstenvorland etwas attraktiver für Einheimische und Touristen wird. Wir leben in einem verschlafenen Dorf, das jedoch großes Potential besitzt.“ Den Zustand des historischen Weges bezeichnet er als „Trauerspiel“.

Kein ausgeschilderter Wanderweg oder Naturlehrpfad

In Nehringen und den benachbarten Ortschaften gebe es nicht einen einzigen ausgeschilderten Wanderweg durch den Wald, weiß Flöttmann. Von einem Naturlehrpfad ganz zu schweigen. Dafür gibt es aber gerade in den Sommermonaten unzählige Rad-Touristen, die regelmäßig nach Rad- und Wanderwegen fragen. Nehringen liegt am Rad-Fernweg „ Hamburg-Rügen“ und „ Hamburg-Usedom“. „Und die wenigen Übernachtungsmöglichkeiten, die wir in der Umgebung haben, sind gut ausgelastet. Ich bin überzeugt, dass wir hier im Naturschutzgebiet des unteren Trebeltals vor allem die Urlauber glücklich machen können, die sich nach Ruhe und Natur sehnen.“ Der Wasserwanderrastplatz und das Jugendgästehaus würden von dem Weg ebenfalls nur profitieren, sind die Mitglieder der Initiative sicher.

Seit Mitte der 1990er Jahre ist der Weg kaum noch begehbar. Quelle: Torsten Flöttmann

Kein Interesse an Konflikten

Die „PRO-GRAMMendorfer“ betonen stets, dass sie ihre Pläne ohne ein Konflikt-Interesse verfolgen. Ihre Wanderung am Sonnabend soll nur beweisen, dass das öffentliche Interesse an dem historischen Weg groß ist. Bereits im 17. Jahrhundert ist der Kirchweg urkundlich erwähnt. Damals nutzten ihn die Menschen aus Nehringen, um in die Kirche nach Dorow zu pilgern. Er verband viele Jahrhunderte lang die Dörfer Nehringen, Dorow und Bassendorf. Noch bis Mitte der 1990er Jahre war die alte Allee befahrbar. Etliche Einheimische verbinden Erinnerungen an den Weg, der vorbei an einem urigen Lindenbestand führt und einen seltenen Blick auf die Flora und Fauna gewährt. Früher führten viele Wandertage in den Nehringer Wald. Doch damit ist seit mehr als 20 Jahren Schluss.

Ein Paradies für Naturliebhaber

Entlang des Kirchweges wechseln sich Trocken- und Auwälder mit Trocken- und Feuchtwiesen ab. Die Trebel schlängelt sich durch Wald und Moore, was zur Folge hat, dass hier noch seltene Vögel wie der Uhu, der Pirol, der Eisvogel und vor allem der Schreiadler brüte. Ein Paradies für Naturfreunde. Doch die Gemeinde verkaufte den Wald und sicherte sich kein Wegerecht. Ein großer Fehler, wie Torsten Flöttmann findet. Etliche Unterschriften zum Erhalt des Kirchweges wurden gesammelt. Nun fehlt nur noch ein Beschluss von der Gemeindevertretung, dass sie das öffentliche und große Interesse der Anwohner ernst nehmen und unterstützen.

Dann wollen Flöttmann und seine Mitstreiter den Weg in Eigenregie wieder auf Vordermann bringen. „Wir haben Landwirte an unserer Seite, die mit ihren großen Maschinen und viel Fleiß den Weg beräumen würden.“ Kosten würden den Eigentümern somit nicht entstehen. Auch juristisch befinden sich die Naturfreunde auf der sicheren Seite, erklärt Torsten Flöttmann: „Im Deutschen Waldgesetz steht geschrieben, dass jedem Bürger der Zutritt in den Wald erlaubt ist.“

30 Wanderer und 15 weitere Unterstützer machten sich am Sonnabend auf den Weg. Quelle: Torsten Flöttmann

