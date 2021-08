Greifswald

Die erfreuliche Botschaft kam im Januar 2021. Wenigstens ein Teil der Akten der Pommerschen Evangelischen Kirche sollte nach Greifswald zurückkehren. Das war das Ergebnis von Verhandlungen mit der Nordkirche. Von Spätsommer war die Rede, erinnerte Irmfried Garbe, der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte auf deren Sitzung im Greifswalder Dom. Aber inzwischen habe man lange nichts mehr davon gehört. Man müsse darauf hinwirken, dass die Zusage erfüllt werde. „Wir werden schieben müssen“, vermutet er.

Als Standort sei das Haus Karl-Marx-Platz 16 vorgesehen, informierte Matthias Bartels, der Leiter des Regionalzentums kirchlicher Dienste des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreise im Haus Karl-Marx-Platz 15. Das Nachbarhaus Nummer 16 steht aktuell leer.

Im September sollte laut Batels das pommersche Kirchenarchiv seinen Betrieb aufnehmen. Bei einer Besichtigung durch Kollegen von Kiel sei von einer ganzen Reihe nötiger Umbauten im Haus Karl-Marx-Platz 16 die Rede gewesen, zum Beispiel dem Einbau von Brandschutztüren. Außerdem sei noch nicht klar gewesen, ob die Tragfähigkeit der Decken reicht. Ferner sei bis heute keine Ausschreibung der Archivarstelle erfolgt, so Bartels. Das nährt Zweifel an der Umsetzung des Vorhabens.

Ein Blick zurück: Vor einem Jahrzehnt wurde die Pommersche Evangelische Kirche Teil der Nordkirche. Im Fusionsvertrag wurde ein Archivaußenstandort in Greifswald für die Bewahrung der Überlieferung dieser Kirche festgeschrieben. Bis zur Auslagerung der Akten wegen Schimmelbefall im Jahre 2014 lagerte diese im Keller der Greifswalder Bischofsvilla.

Danach wurden die Dokumente in Mesekenhagen und danach außerhalb Pommerns gelagert, und zwar aktuell in Schwerin, Kiel und Hamburg. Vorgesehen war lange Zeit ein Neubau des Kirchenarchivs am Standort des neuen Greifswalder Stadtarchivs in der Straße An den Wurthen. Hier soll auch ein neues Landesarchiv gebaut werden. Für das Kirchenarchiv sagte Schwerin Fördermittel zu.

Aber die Nordkirche kündigte 2020 mit der Begründung gesunkener Kirchensteuereinnahmen diese Vereinbarung auf. Darauf folgte ein Sturm der Entrüstung in Pommern. Auch dank Nordkirchenbischäfin Kristina Kühnbaum-Schmidt wurde ein Kompromiss erzielt. Ein Teil der Akten kehre nach Greifswald zurück, für eine Probezeit von drei Jahren soll ein Archivar eingestellt werden, hieß es. Nur bei ausreichendem Bedarf wird die Stelle verstetigt werden.

Von Eckhard Oberdörfer