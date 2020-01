Warmer Geldregen für denkmalgeschützte Kapelle in Griebenow

Griebenow

Die Kapelle in Griebenow scheint von einem erschreckenden Schicksal befreit. Die baupolizeiliche Sperrung hat ihr gedroht, sollte sie nicht in den nächsten Jahren saniert werden. Dazu wird es wohl hoffentlich nicht kommen. Denn der Bund fördert die Sanierung des 15-seitigen Baus mit 550 000 Euro, heißt es in einer Pressemitteilung von Eckhardt Rehberg ( CDU), Mitglied des Deutschen Bundestages und des Haushaltsausschusses.

Der Zahn der Zeit hat deutliche Spuren hinterlassen

Die Eichenholzstiele sind morsch. Quelle: Anja Krüger

Seit Jahren machen die Kirchengemeinde Groß Bisdorf und der Förderverein „Kirchen und Kapellen der Kirchengemeinde Groß Bisdorf“ auf den katastrophalen Zustand aufmerksam. Enorm morsche Eichenholzstiele innen und außen, starke Risse in den mit Backsteinen ausgemauerten Ausfachungen, die Wände scheint nur noch ein sogenannter Ringanker zu halten: Der Sanierungsbedarf ist unübersehbar.

Noch bleiben die großen Jubelstürme bei Kirchengemeinde und Förderverein aus. „Noch haben wir nichts Schriftliches in der Hand“, berichtet Nicole Kiesewetter-Müllejans, Vorsitzende des Fördervereins. Aber das Geld sei im Haushalt des Bundes für die Kapellensanierung eingestellt. „Diese Tatsache allein ist supertoll. Wir sind glücklich, dass unsere kleine Kapelle Beachtung gefunden hat“, sagt sie.

Jahrelang haben sie und Mitstreiter dafür im übertragenen Sinne Klinken geputzt, jede erdenkliche Gelegenheit genutzt, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Es hat geklappt. Jetzt müssen Kirchengemeinde und Förderverein nur noch „ihre Hausaufgaben“ machen, sprich: sämtliche geforderten Unterlagen einreichen und die restlichen Mittel einwerben. Anträge bei verschiedenen Institutionen seien gestellt, berichtet Brunke Ziemann, Pastorin der Kirchengemeinde Groß Bisdorf, zu der auch die Kapelle in Griebenow gehört.

Bauwerk von großer historischer Bedeutung

Kapelle Griebenow muss dringend saniert werden und wird es auch. Quelle: Udo Burwitz

Aber der Anfang ist gemacht. Und damit geht das vor einem Jahr von Kirchengemeinde und Förderverein gesteckte Ziel, im Jahr 2020 das Projekt „ Sanierung Kapelle Griebenow“ anzugehen, wohl auf. Genau zwölf Monate ist es her, dass Nicole Kiesewetter-Müllejans und Michael Markwardt vom Bauausschuss der Kirchengemeinde bei einem Vor-Ort-Termin mit der OZ deutlich gemacht haben, wie katastrophal der Zustand des denkmalgeschützten Fachwerkbaus aus der Schwedenzeit ist.

Das größte Problem: Die Eichenholzstiele, 15 an der Zahl, die der Kapelle ihre Form geben, haben eine statische Funktion. „Noch ist die Statik gegeben, wurde uns bescheinigt“, erzählt Michael Markwardt seinerzeit. Niemand aber kann sagen, wie lange noch. Bereits im Jahr 2017 ist ein Sanierungsgutachten erstellt worden. Sanierungskosten von rund einer Million Euro hat dieses beinhaltet. „Inzwischen haben wir ein aktualisiertes Gutachten von 2019“, berichtet Nicole Kiesewetter-Müllejans. Dieses zeige nun Kosten von rund 900 000 Euro auf.

Geld, das in diesem Bauwerk gut angelegt ist. Denn nicht nur dass es sich um den einzigen 15-seitigen Bau des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises handelt, so ist diese Kapelle der einzige protestantische Kirchenbau in Vorpommern. Zudem hat die Kapelle, die zum Griebenower Schlossensemble gehört und zwischen 1648 und 1654 errichtet worden ist, auch eine touristische und kulturelle Bedeutung.

Kultur in der Kapelle: Sonntag Aufführung des „Drei-Königsspiels“

Und der erste kulturelle Höhepunkt des neuen Jahres steht bereits am Sonntag um 10 Uhr an. Eingeladen wird zum mittlerweile traditionellen Ausklang der Advents- und Weihnachtszeit mit dem „Drei-Königsspiel“. „Eine Engelsschule spielt diesmal eine wichtige Rolle und die Ausbildung dreier liebreizender Engel zu vollwertigen Mitgliedern der Himmelsgesellschaft“, heißt es in der Ankündigung. Maria und Joseph als vertrautes Paar, der Kaiser Augustus mit Gefolge, die drei Weisen aus dem Morgenland und natürlich die Hirten werden selbstverständlich ebenfalls vertreten sein.

Erbaut zwischen 1648 und 1654 Die Schlosskapelle Griebenow ist der einzige 15-seitige Bau des Pommerschen Evangelischen Kirchenkreises. In den Jahren 1648 bis 1654 wurde die Kapelle für Gerdt Anthon Rehnskiöld errichtet. Er wurde nach seinem Tod 1658 in der Familiengruft unter der Kapelle beigesetzt. Das Fachwerkgebäude wird von 15 Eckständern aus Eichenholz getragen, die im oberen Teil mit grotesken Maskenköpfen verziert sind. Die Innenausstattung stammt überwiegend aus dem 17. Jahrhundert. Der Altaraufsatz und die Kanzel sind auf 1654 datiert. Als Orgel dient ein Positiv, eine leicht versetzbare Orgel mit wenigen Registern, aus dem 18. Jahrhundert, das auf einer kleinen Empore steht. Der Zugang zum Friedhof, der die Kapelle umgibt, erfolgt durch einen hölzernen Glockenstuhl, der wie die Kapelle in Fachwerkbauweise errichtet wurde. Dieser wurde 2013/2014 erneuert. Die Besucher der Kapelle müssen unter der auf 1655 datierten Glocke hindurchgehen.

Von Anja Krüger