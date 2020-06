Warteschlangen im Freibad Kirch Baggendorf: So läuft es mit der 150-Gäste-Regel

Kirch Baggendorf

Seit einer Woche hat das Freibad in Kirch Baggendorf endlich geöffnet. Dazu hochsommerliche Temperaturen, Sonne satt und eine Wassertemperatur von 22 Grad Celsius.

Genau der richtige Zeitpunkt, das Bad in Corona-Zeiten einmal ganz genau unter die Lupe zu nehmen.

Anzeige

Wie groß ist der Andrang auf den Badespaß in der „blauen Riesenwanne“? Wie hat sich die Arbeit der Rettungsschwimmer verändert? Und was muss man unbedingt bei einem Besuch des Schwimmbades beachten? Die OSTSEE-ZEITUNG fragt nach.

Weitere OZ+ Artikel

Schlange stehen vor dem Sprung ins kühle Nass

Am Donnerstag um 14 Uhr kommt im Freibad von Kirch Baggendorf das erste Mal das Absperrband zum Einsatz. Heißt: 150 Personen befinden sich im Schwimmbad. Jene Anzahl, die in Corona-Zeiten zulässig ist. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren es an heißen Sommertagen gerne auch mal über 500.

Vor dem neuen Kassenautomat bildet sich schnell eine Schlange. Nun heißt es warten, bis Badegäste die Anlage verlassen. „Und ich wollte noch früher mit dem Rad losfahren“, ärgert sich der 14-jährige Grimmener Malte Behring. Doch er und sein Kumpel Tobias Franke (15) haben Glück. Nach zehn Minuten macht sich eine Familie auf den Heimweg und der Badespaß für die beiden Jungen kann beginnen.

Dirk Rath : „In den ersten Tagen musste man viel mehr reden“

Auf dem Gelände verteilen sich die 150 Leute schnell. Während auf den Liegewiesen die Badehandtücher und Decken ausgebreitet werden, tollen vor allem die jüngeren Besucher bereits im Wasser. Genau beobachtet von Rettungsschwimmer Dirk Rath. „Ich bin bereits die zweite Saison hier in Kirch Baggendorf im Einsatz. Eigentlich lebe ich in Greifswald, finde diese Anlage für Kinder mit Familien aber einfach super genial“, schwärmt der Retter von der Grimmener Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft.

In Corona-Zeiten muss man als Retter noch mehr kommunizieren. „In den ersten Tagen musste ich die Kinder und Jugendlichen immer noch mal erinnern, dass sie sich an die Abstandsregelungen halten müssen. Inzwischen sind die neuen Abläufe aber bekannt und alles läuft, wie man es sich wünscht“, meint er.

Eltern genießen die Sonne – Kinder den Spaß im Wasser

Deutlich wird, dass sehr viele junge Leute im Bad unterwegs sind. Immer wieder ist zu beobachten, dass Autos vor dem Schwimmbad halten und zwei oder drei Kinder herausspringen. Wenn sich Eltern mit ins Schwimmbad gesellen, genießen diese gerne die Sonne. „Ich bin begeistert von dieser Anlage. Die Kinder können spielen, man hat als Elternteil alles im Auge und ein kleiner Kiosk sorgt für kleine Snacks“, sagt Melanie Streich. „Wir sind fast jeden Tag hier. Es macht total viel Spaß im Wasser“, freut sich auch Lukas Grundt.

Täglich ist die Anlage in den Sommerferien von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Viele Gäste nutzen zudem die „Happy Hour“. Von 18 Uhr bis 19 Uhr zahlen Kinder nämlich nur einen und Erwachsene zwei Euro Eintritt. „In der Regel sind dies dann Leute, die sich nach dem Arbeitstag noch mal schnell erfrischen wollen oder im Schwimmerbereich ihre Bahnen ziehen“, erklärt Rettungsschwimmer Dirk Rath.

Lesen Sie auch:

OZ-Umfrage: Das alles wünschen sich die Grimmener für ihren Tierpark

Grimmens Gymnasiasten feiern Abi ohne Ball

Eine Skulptur für den Grimmener Schwanenteich?

Von Raik Mielke