Warum Kandelin ein neues Gemeindezentrum braucht

Kandelin

Die Gemeinde Süderholz will ein neues Gemeindezentrum in Kandelin bauen. Aus dem Jahr 1978 stammen die derzeitigen Räume, die jetzt von 19 Feuerwehrkameraden am Standort Kandelin inklusive ihrer Technik und Schutzausrüstung, von der Kandeliner Blaskapelle mit etwa zwölf Mitgliedern, Dartern, Mitgliedern der Volkssolidarität und teilweise auch vom Fußballverein genutzt werden.

Zwischen abgestelltem Horn, Tuba & Co., Möbeln, ausrangierten Stühlen ist es eng, die Toiletten sind ebenso alt wie das gesamte Gebäude. Dahinter das Sportgebäude ist modern, reicht aber den zehn Mannschaften im Fußballspielbetrieb mit etwa 130 Kindern nicht aus. Weitere Aufenthaltsräume sind auch für sie gefragt.

Kosten: 1,5 Millionen Euro

„Deshalb haben wir als Gemeinde schon 2018 gesagt: Wir müssen hier etwas tun“, informierte Süderholz’ Bürgermeister, Alexander Benkert vor allem die Gäste, Wirtschaftsminister Harry Glawe und Landtagsabgeordnete Ann Christin von Allwörden (alle CDU)am Mittwoch bei einem Vor-Ort-Termin. Interessierte Zuhörer, weil es ja um ihre Zukunft geht, waren Feuerwehrleute, Sportler und Gemeindevertreter.

1,5 Millionen Euro an Kosten sehen die derzeitigen Planungen für das Gemeindezentrum vor, erläuterte Benkert. Eine stolze Summe – aber: Dafür sollen es auch alle nutzen, es soll ein echtes Dorfgemeinschaftshaus werden. Auch die Fläche vor dem Gebäude, jetzt mehr Staub als Parkplatz, soll ordentlich befestigt werden, informiert der Bürgermeister.

Politiker sagen Hilfe zu

Das neue Gebäude soll ausstrahlen, auch über Kandelin hinaus, hofft Benkert. „Die ländliche Entwicklung braucht jedoch Hilfe“, wendet er sich an Glawe und von Allwörden und bittet sie, nach Möglichkeiten zu suchen, um Fördermittel einzuwerben. „Die Feuerwehren im Land liegen der CDU-Fraktion am Herzen“, erklärte die Landtagsabgeordnete daraufhin. „Meine Unterstützung haben Sie deshalb bei der Fördermittelsuche“, versprach sie vor Ort.

Standortleiter Kandelin der Freiwilligen Feuerwehr Süderholz, Markus Krohn, informiert über das derzeitige Gebäude und die Bedingungen vor Ort. Quelle: Almut Jaekel

Vor Jahren sei er schon dabei gewesen, als das in unmittelbarer Nähe stehende Sportgebäude in Kandelin auf den Weg gebracht wurde, erklärte Glawe. „Und gemeinsam mit dem Land, dem Landkreis Vorpommern-Rügen und der Gemeinde Süderholz werden wir auch das neue Projekt realisieren“, gab sich der Minister optimistisch. Glawe: „Bis zum nächsten Jahr soll etwas passiert sein.“

Fahrzeughalle zu klein

Markus Krohn, Standortleiter der Feuerwehr in Kandelin, wird konkreter, wenn es um den jetzigen, schlechten, Zustand des Gebäudes geht. Für die weiblichen Feuerwehrleute – derzeit sind es zwei – gibt es keine gesonderten Sanitärräume, der Platz im Umkleideraum ist sehr eng, auch Eingänge und Durchgänge müssten großzügiger gestaltet werden – das habe auch bereits die Feuerwehrunfallkasse moniert.

Die Fahrzeughalle sei zu kurz und vor allem fehle es an Höhe: Nicht einmal drei Meter stehen zur Verfügung, 3,20 Meter sollen es sein. „Große Fahrzeuge passen gar nicht rein“, sagt Krohn. Derzeit muss ein 20 Jahre altes Tanklöschfahrzeug dort Platz finden – die Kandeliner sind bei Einsätzen der Süderholzer Feuerwehr meist für die Löschwasserversorgung zuständig. Übrigens sollte das jetzige Gebäude eigentlich 40 Zentimeter höher sein, dann hätte es auch für größere Fahrzeuge gereicht. Aber als 1978 der Dachstuhl geliefert wurde, waren die Bauleute vor Ort noch nicht so weit und verzichteten auf die letzten 40 Zentimeter Höhe.

Positiv am jetzigen Gebäude ist, erläutert Bürgermeister Benkert, dass die Heizung kostenfrei durch die Biogasanlage des Kandeliner Landwirtschaftsbetriebes betrieben wird. Das soll möglichst auch im neuen Gemeindezentrum so bleiben.

Vorplanung steht bereits

Eine Vorplanung für das neue Gebäude steht bereits. Das von der Gemeinde beauftragte Rostocker Architektenbüro aib Bauplanung geht aufgrund der maroden Bausubstanz von einem Abriss und Neuaufbau des Gemeindezentrums aus. Weil zukünftig alle Nutzer - von der Feuerwehr über Sportler, Senioren, Musiker und wer sonst dort ein Zuhause findet – genügend Raum haben sollen, soll die Nutzungsfläche von 260 auf 452 Quadratmeter erweitert werden.

Zufahrten sollen für die Feuerwehr und die anderen Nutzer künftig getrennt werden. Aufenthaltsräume für die Feuerwehr, den Sportverein, Gemeinschaftsräume, Räume für die Versorgung, eine Fahrzeughalle, ein Büro, Umkleideräume für die Feuerwehr und Sanitäranlagen sowie Lager und Werkstatträume werden geplant. Die drei Nutzungsbereiche Feuerwehr, Sport und Gemeinschaft sollen voneinander getrennt sein.

Von Almut Jaekel